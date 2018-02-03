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Geveze müzikseverler için 'çeneni kapa lolipopu'

03.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Hollanda'da bir konser salonu, geveze konuklarını susturmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Etkinlikler sırasında konuşmaya devam eden kişilere lolipop ikram ediliyor.

Geveze müzikseverler için 'çeneni kapa lolipopu'

Hollandalılar, dünyada konuşmayı en çok seven toplumların başında geliyor. Öyle ki, sinema ve konserler sırasında bile bu alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar.

Buna "Hollanda hastalığı" adı veriliyor. Durmadan konuşan insanlar, özellikle klasik müzik dinletileri sırasında performansın keyfini çıkarmak isteyen izleyiciler için büyük bir eziyete dönüşüyor.

Lahey'deki Paard adlı konser salonu, geveze konuklarını susturmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Etkinlikler sırasında konuşmaya devam eden kişilere lolipop ikram ediliyor.

Bunun anlamı kibarca, "şekerini ye, çeneni kapat" demek. Salon işletmecileri daha önce konuşan misafirleri susturabilmek için farklı yöntemler denemiş. "Lütfen komşularınıza göz kulak olunuz" diye uyarı levhaları asmış. Ama hiçbirisi etkili olmamış.

Salonun yöneticisi Bas de Wit'e göre lolipop ikramı, rahatsız edici davranışlara karşı ince bir uyarı.

Hollanda Televizyonu'na konuşan de Wit, ziyaretçilere karşı polis memuru tavrı takınmak yerine, lolipop ile "Konuşmalarınız 5 metre öteden de duyuluyor" mesajı verdiklerini söylüyor.

Son iki konserde susmayan izleyicilere lolipop dağıtıldığını anlatan de Wit'e göre, yeni yöntem oldukça başarılı oldu.

Paard yönetimi, bundan sonra lolipopu gören misafirlerin, uyarıya gerek kalmadan başkalarını rahatsız ermekten vazgeçeceğine inanıyor.

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lolipop müziksever

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