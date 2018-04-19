Gezegen avcısı Tess uydusu Florida'dan uzaya fırlatıldı

Uydunun Pazartesi fırlatılması planlanıyordu, ancak şirket, aracın güdüm sistemindendeki bir sorunu inceleyebilmek için daha fazla süre istemişti.

Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyde tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor. Tess'in tespit edeceği türdeki gezegenler transit adı verdiğimiz bir süreçle ortaya çıkıyor. Ev sahibi yıldızını önünden geçince gezegenin gölgesini görebiliyoruz. " dedi.

Tess uydusu'nun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak.

Uydu dünyanın etrafında elips bir yörüngede dönecek. Uzmanlar uyduyu ayın çekim gücünden yararlanabileacek şekilde tasarladı. Böylece araç çok az yakıt kullanacak ve onyıllarca görev yapabilecek.

Tess de 2009'da uzaya yollanan Kepler teleskopunun mantığıyla çalışacak.

Ancak Tess'in uzayda inceleyeceği alan çok daha büyük olacak.

Kameralar, 27 günlük döngülerle uzayın geniş kısımlarını inceleyecek ve böylece iki yıl içinde gökyüzünün yüzde 85'i gözden geçirilmiş olacak.

Projeye katılan MIT uzmanı Jennifen Burt de "Tess ilk iki yılda görevinin büyük kısmını tamamlayacak. Jupiter'den küçük iki ila üç bin gezegen bulmayı bekliyoruz." dedi.

Bütün bulunan keşifler daha sonra rasathanelerin yakından inceleyebileceği bir katalog oluşturacak. Proje uzmanlarından Sara Seager "Bir telefon defteri gibi düşünün. Daha sonra sizi ilgilendirenlere bakabileceksiniz" dedi.

Seager "Ama tabi mesele sadece sayı değil, kalikte de aynı zamanda. Çünkü bulduğumuz gezegenler daha sonra ölçüsünü alabileceğimiz kadar dünyaya yakın ve parlak olacak" diye de ekledi.

Tess'in misyonu tam zamanında başladı. Önümüzdeki yıllarda yakınımızdaki dünyaların atmosferini inceleyebilecek yeni kuşak süper teleskoplar devreye sokulacak.

Bu anlamda en önemlisi de 2020'de yörüngeye konulması planlanan James Webb teleskopu.

Ayrıca özellikle Avrupa'da da yeni teleskop projeleri devreye girecek.