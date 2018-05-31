Gezi Parkı Eylemleri 5. Yılında Taksim’de Anıldı

Gezi Parkı olaylarının 5. yıl dönümünde, Taksim Dayanışması tarafından organize edilen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Taksim’deki binası önünde saat 19.00'da bir araya gelen kalabalık, ellerinde Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının basılı olduğu pankartlarla Taksim İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe katılanlardan Amerika'nın Sesi'ne konuşanlar, Gezi'yi unutmadıklarını,çok ağır koşullarda yaşadıklarını belirttileri.

Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçlerinin izin vermemesi nedeniyle protestocular, Fransız Konsolosluğu önünde yürüyüşe son verdi.

Polis barikatlarıyla kapatılan İstiklal Caddesi girişinde ve Gezi Parkı önünde çok sayıda polis ve özel tim nöbet tutarken, alanda TOMA’lar da hazır bekletildi.

