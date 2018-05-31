Gezi protestocuları 5. yılda da sokaktaydı

yılında anıldı. Polis Gezi Parkı'nı göstericilere kapatırken Taksim Dayanışması adına konuşan mimar Yapıcı, "Gezi'den korkmayın, ders alın" mesajı verdi.

İstanbul’da 2013 yılında patlak verip Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarının beşinci yıldönümünde yüzlerce kişi yine sokaklardaydı. Ancak, her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nı demir bariyerlerle çevirerek kapatan polis olağanüstü güvenlik önlemleri alarak parka girişe izin vermedi.

Gezi protestolarında yaşamını yitirenleri anmak için yapılacak etkinlikler çerçevesinde parkta bir basın açıklaması yapılması planlanmıştı.

Protestocular bu amaçla akşam saatlerinde Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Beyoğlu’ndaki binası önünde toplandı. Buradan, üzerinde Gezi protestoları sırasında ölen 8 gencin resimlerinin bulunduğu ve “Karanlık gider, Gezi kalır” yazılı pankartla yürüyüşe başlayan yüzlerce protestocu, sık sık sloganlar attı.

"Her yer Gezi, her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” 5 yıl önceki protestolarda olduğu gibi yine en çok atılan sloganlardı. Protestocular, sıklıkla Gezi’de yaşamını yitirenlerin adlarını tekrar ederek, “Burada” diye andılar. "OHAL gider, Gezi kalır”, “KHK’lar gider, zulüm gider, yağma gider, saray gider; Gezi kalır” en çok tekrarlanan sloganlar arasındaydı.