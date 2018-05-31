HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gezi protestocuları 5. yılda da sokaktaydı

31.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da on kişinin yaşamını yitirdiği Gezi protestoları 5.

Gezi protestocuları 5. yılda da sokaktaydı

yılında anıldı. Polis Gezi Parkı'nı göstericilere kapatırken Taksim Dayanışması adına konuşan mimar Yapıcı, "Gezi'den korkmayın, ders alın" mesajı verdi.
İstanbul’da 2013 yılında patlak verip Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarının beşinci yıldönümünde yüzlerce kişi yine sokaklardaydı. Ancak, her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nı demir bariyerlerle çevirerek kapatan polis olağanüstü güvenlik önlemleri alarak parka girişe izin vermedi.

Gezi protestolarında yaşamını yitirenleri anmak için yapılacak etkinlikler çerçevesinde parkta bir basın açıklaması yapılması planlanmıştı.

Protestocular bu amaçla akşam saatlerinde Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Beyoğlu’ndaki binası önünde toplandı. Buradan, üzerinde Gezi protestoları sırasında ölen 8 gencin resimlerinin bulunduğu ve “Karanlık gider, Gezi kalır” yazılı pankartla yürüyüşe başlayan yüzlerce protestocu, sık sık sloganlar attı.

"Her yer Gezi, her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” 5 yıl önceki protestolarda olduğu gibi yine en çok atılan sloganlardı. Protestocular, sıklıkla Gezi’de yaşamını yitirenlerin adlarını tekrar ederek, “Burada” diye andılar. "OHAL gider, Gezi kalır”, “KHK’lar gider, zulüm gider, yağma gider, saray gider; Gezi kalır” en çok tekrarlanan sloganlar arasındaydı.

Yürüyüşçüler arasında Gezi protestoları sırasında oluşturulan Taksim Dayanışması’nın bileşenleri, siyasi partiler, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalardan temsilcilerin yanısıra, yaşamını yitirenlerin yakınları da vardı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, ön saflarda yer alanlardandı.

Protestocuların İstiklal Caddesi üzerinde birkaç yüz metre süren yürüyüşü, Fransız Konsolosluğu önünde polis barikatıyla kesildi. Burada, Taksim Dayanışması adına söz alan mimar Mücella Yapıcı, "Hala korkuyorsunuz Gezi'deki kardeşlikten, dayanışmadan, sevgiden. Korkmayın, ders alın” dedi.

Yapıcı, Gezi Parkı’na girmelerine izin verilmemesini protesto etmek için basın açıklamasını okumayacaklarını belirterek, iki gün önce anma etkinlikleri hakkında bilgi vermek için yapılan basın toplantısındaki metni okudu.

Metinde, “Demokrasiden, hukuktan, adaletten, insanlıktan, barıştan ve doğadan yana her türlü sesin giderek artan bir baskı ve şiddetle kısılmaya çalışıldığı 2018 yılının Mayıs ayında; her şeye rağmen yaşamın sesi gürleşmeye başlıyor ve bir umut iklimi ülkemizi sarıyorsa bu dayanışmamızın ve direnişimizin gücünden ve haklılığındandır" ifadelerine yer verildi.

Gezi protestoları anmasına katılan yüzlerce kişi arasında 31 yaşındaki arkeolog Yiğit Özar da vardı. Özar, 5 yıl önceki protesto eylemlerini şöyle değerlendirdi:

“Bizim için özellikle kent hakları mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğimiz önemli bir andı. Önce kent hakkı mücadelesi olarak başladı, ama sonra Türkiye’nin bütün mücadele alanlarını içeren bir harekete dönüştü.”

Emekli Zale de, Gezi protestoları sırasında harikalar yarattıklarını söyledi. Zale, “Çok güzel şeyler yaşadık. Özellikle kadınların, gençlerin, Y kuşağı denilen çok üstün zekalı çocukların yapmış olduğu direnişe, biz de anneler, ablalar olarak katkı sunduk” dedi.

Gezi protestoları sırasında 8 sivilin yanısıra, iki de güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, 8 binden fazla kişi yaralanmıştı. Polisin attığı gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu 30’dan fazla kişi bir gözünü kaybetti.

Anma eylemi, Gezi'de ölenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra sona erdi.

Kürşat Akyol / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Trump Muhafazakar Film Yönetmenini AffettiTrump Muhafazakar Film Yönetmenini Affetti
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidirPentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.