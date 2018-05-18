Gina Haspel CIA direktörü oldu

Haspel, 11 Eylül saldırıları sonrasında şüphelilere işkence yapılmasını öngören CIA programında oynadığı rol nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyordu.ABD Senatosu, Donald Trump tarafından aday gösterilen Gina Haspel’in CIA Direktörü olmasını onadı. Senatoda yapılan oylamada 99 üyeden 54'ü lehte oy kullandı. Lehte oy kullanan senatörlerden 6’sının Demokrat Partili olduğu belirtiliyor.

Oylamada siyasi açıdan etkin olan iki Cumhuriyetçi senatör, Haspel’in aleyhinde oy verdi. Vietnam Savaşı sırasında savaş esiri olan, Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan adayı John McCain ise kanser hastalığıyla mücadele ettiği Arizona eyaletinde kalarak Washington’daki oylamaya katılamadı. Vietnam'da esir düştüğü sırada işkenceye maruz kalan McCain, Haspel’in aday gösterilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

CIA tarihindeki ilk kadın direktör

33 yıldır teşkilatta görev yapan Gina Haspel, böylece ABD tarihindeki ilk kadın CIA direktörü oldu. Haspel disiplinli, politik olmayan bir figür olarak tanınıyor. 1990'lardan itibaren Rusça ve Türkçe öğrendiği kaydedilen Haspel'in Rusya uzmanı olduğu ve Doğu Avrupa'da gizli görevlerde bulunduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.