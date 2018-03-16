HABER

Girit'teki Alman konsolosluğunda Afrin işgali

16.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Alman konsolosluğu, Türkiye'nin Afrin operasyonunu protesto eden bir grup tarafından işgal edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Afrin operasyonunu protesto eden bir grup, Girit Adası'nın İraklio (Kandiye) kentindeki Alman konsolosluğunu işgal etti.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Girit Fahri Konsolosunun bürolarına giren kimliği belirsiz kişilerin önemli maddi hasara neden olduğu bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı konunun polise intikal ettirildiğini kaydetti.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis yetkilisi ise yüzlerini gizleyen yaklaşık 10 kişilik bir grubun yerel saatle sabah 09.30'da konsolosluk binasını bastığını söyledi. Grup binanın balkonuna Almanca, Yunanca ve İngilizce olarak "Direniş hayattır" ve "Afrin'le dayanışma" yazılı pankartların yanı sıra PKK ve PYD bayrakları astı. Bir başka polis yetkilisi, protestocuların bazı camları kırdığını söyledi.

AFP'nin kaynak gösterdiği bir polis sözcüsü ise, "Konsolosluğa giren bir grup kişi, duvarlardaki çerçeveleri indirdiler, yerlerine pankartlar astılar. Sonra da gittiler" dedi.

Yunan basını: Erdoğan'a mesaj gönderdiler

Yunan Kathimerini gazetesi, Girit basınına dayandırdığı haberinde, eylemcilerin konsolosluktaki Alman bayrağını alıp gittiğini bildirdi. AFP'ye konuşan polis sözcüsü ise eylemcilerin Alman bayrağını alıp götürdüğü yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Olay sırasında konsoloslukta koruma bulunmadığını belirten yerel basın, protestocuların olay esnasında binada olmayan Alman konsolosun faks ve e-posta adresi üzerinden Atina'daki Türk Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajlar gönderdiğini bildirdi.

Gözaltı yok

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, AFP işgalle ilgili olarak gözaltına alınan bulunmadığını kaydetti.

Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG kontrolündeki Afrin'e 20 Ocak'ta askeri operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Afrin bölgesinin dörtte üçlük bölümünde kontrolü sağladığını" söyledi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

İlginizi Çekebilir

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.