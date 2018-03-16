Girit'teki Alman konsolosluğunda Afrin işgali

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Afrin operasyonunu protesto eden bir grup, Girit Adası'nın İraklio (Kandiye) kentindeki Alman konsolosluğunu işgal etti.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Girit Fahri Konsolosunun bürolarına giren kimliği belirsiz kişilerin önemli maddi hasara neden olduğu bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı konunun polise intikal ettirildiğini kaydetti.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis yetkilisi ise yüzlerini gizleyen yaklaşık 10 kişilik bir grubun yerel saatle sabah 09.30'da konsolosluk binasını bastığını söyledi. Grup binanın balkonuna Almanca, Yunanca ve İngilizce olarak "Direniş hayattır" ve "Afrin'le dayanışma" yazılı pankartların yanı sıra PKK ve PYD bayrakları astı. Bir başka polis yetkilisi, protestocuların bazı camları kırdığını söyledi.

AFP'nin kaynak gösterdiği bir polis sözcüsü ise, "Konsolosluğa giren bir grup kişi, duvarlardaki çerçeveleri indirdiler, yerlerine pankartlar astılar. Sonra da gittiler" dedi.

Yunan basını: Erdoğan'a mesaj gönderdiler