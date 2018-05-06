Giro d'Italia bisiklet yarışının Kudüs'te başlamasına tepki

Dünyanın önemli uluslararası bisiklet yarışlarından olan Giro D'Italia'nın bu sene Kudüs'ten başlatılması İtalya'da hükümete ve organizatörlere tepki gösterilmesine neden oldu.

4-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Giro d'Italia geçen Cuma günü Kudüs'te start aldı. Bu yıl 101. kez düzenlenen yarışta ilk kez başlangıç noktası olarak Avrupa dışından bir kent seçildi. Giro d'Italia'nın İsrail'in Hayfa, Tel Aviv, Beerşeba ve Eilat kentlerinden geçtikten sonra İtalya'ya taşınması planlanıyor.

Yarışın İsrail hükümeti ile işbirliği içinde düzenlenen ilk etabı ise İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik hak ihlalleri, Kudüs'ün statüsü ve İtalya'nın bu mevzudaki politikası ile ilgili tartışmalara yol açtı.

İtalya resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasa da, bisiklet yarışı organizasyonuyla bu yönde bir adım attığı gerekçesiyle eleştirilere hedef oluyor. Giro d'Italia organizatörlerine ve İtalyan hükümetine Kudüs'ün "işgalini meşrulaştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Giro d'Italia'nın programı geçen Kasım ayında açıklandığında, başlangıç noktası "Batı Kudüs" olarak anılıyordu. Ancak Kudüs'ün tamamı üzerinde hak iddia eden İsrail hükümetinin bu ifadeye tepki göstererek "İsrail'in başkenti olan Kudüs'ün batısı-doğusu yoktur. Tek ve birleşik bir Kudüs vardır. Bu ifade değişmezse İsrail hükümeti etkinliğin ortaklığından çekilecektir" şeklinde bir açıklama yapması üzerine organizatörler "Batı Kudüs" ifadesini "Kudüs" olarak değiştirmişti.