Giuliani: ‘Mueller’ın Ekibi Trump’a Kumpas Kurmaya Çalışıyor’

Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Başkan Trump’a kumpas kurmaya çalıştığını öne sürdü.
New York’un eski belediye başkanı Giuliani İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Mueller'ın ekibi içerisinde, “yanlış bir şey yapmamış olsa da (Trump’ın) başını derde sokmak amacıyla ona kumpas kurmak için çok uğraşan aşırı partizan 13 Demokrat bulunduğunu” belirtti.
Tel Aviv’de Globes sermaye piyasası konferansında konuşan Giuliani, Trump’ın kendisini affetme yetkisinin bulunduğunu ama bunu yapmayacağını çünkü suçsuz olduğunu söyledi.
Giuliani Trump’ın avukat ekibinde görev yaptığı sürede Rusya soruşturmasıyla ilgili zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı.
Giuliani’ye bazı televizyon mülakatlarında sarfettiğisözler nedeniyle Başkan Trump’tan da eleştiri gelmişti.
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