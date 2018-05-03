Giuliani: Trump porno yıldızına ödenen parayı tazmin etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Stromy Daniels'e aralarındaki ilişkiyi gizli tutması için 130 bin dolar ödediği iddia edilen avukatı Michael Cohen'e bu parayı Trump'ın daha sonra tazmin edildiğini açıkladı. Fox News televizyonuna konuşan Giuliani, söz konusu parayı avukatı Michael Cohen'e hukuk firması üzerinden havale ettiğini açıkladı.

Giuliani "Bildiğim kadarıyla Trump'ın olayın ayrıntılardan haberi yoktu, ama avukatının bu gibi işleri nasıl hallettiğini biliyordu” dedi. Nisan ayında Başkan'ın hukuk ekibine katılan Rudy Giuliani Trump'ı uzun zamandır tanıyor. Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'e para ödendiğinden haberi olmadığını açıklamıştı. Daniels 2006 yılında Trump'la buluştuğunu söylemişti.

Açıklamalar birbirini tutmuyor

Giuliani katıldığı televizyon programında Daniels'e ödenen para kampanya bütçesinden çekilmediği için Trump'ın seçim finansman yasasını ihlal etmiş sayılamayacağını da söyledi.

Cohen'in 2016 yılındaki başkanlık seçiminden kısa süre önce seks ilişkisini ifşa etmemesi için Daniels'e para ödediği gündeme gelmişti. Donald Trump ise Nisan ayı başlarında gazetecilerin "Daniels'e para ödendiğinden haberi olup olmadığı" şeklindeki sorularına olumsuz yanıt vermiş ve avukatına sorulmasını söylemişti. Avukatı Cohen parayı cebinden ödediğini ve kendisine geri ödeme yapılmadığını söylemişti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Başkanlık makamının daha önceki bir açıklamasında Trump'ın Daniels ile seks ilişkisine girdiği yalanlanmış, Stormy Daniels ise Trump'a iftira davası açmıştı.

DW, Reuters/AG, HS

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