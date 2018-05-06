Giuliani: 'Trump Soruları Yanıtlamayabilir'

Başkan Donald Trump’ın yeni avukatı Rudolph Giuliani, Trump’ın kendisini suçlu göstereceği gerekçesiyle anayasal hakkını kullanarak Rusya soruşturması kapsamında yöneltilecek soruları yanıtlamayı reddedebileceğini söyledi.
Özel savcı Robert Mueller, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ve Trump’ın kampanya ekibi arasında özel bir anlaşma yapılıp yapılmadığını soruşturuyor.
Trump’ın hukuk danışmanları ekibine yeni katılan avukat Rudolph Giuliani ABC’nin Pazar günleri yayınlanan ‘This Week’ programına konuk oldu.
Trump sık sık özel savcı Robert Mueller’in sorularını yanıtlamaya sıcak baktığını söylüyordu. Ancak Giuliani Trump’ın aksine kendisinin bu konuya sıcak bakmadığını ifade etti. Avukatları Trump’ın soruşturma sırasında mübalağa ve yanlış söylemlerde bulunmasından endişe ediyor.
Giuliani, Trump’ı yalan beyan yüzünden hapis cezası alan televizyonun sevilen karakterlerinden Martha Stewart’ın davası gibi bir davayla karşı karşıya bırakmak istemediğini kaydetti.
Giuliani, Trump’ın ancak soruların kendilerine önceden verilmesi halinde ve yeminli olmaması kaydıyla Mueller’a ifade verebileceğini söyledi. Bu koşullar birçok savcının kabul edebileceği şeyler değil.
Mueller celp gönderebilir
Mueller ise Trump’ın ifadesini gönüllü olarak vermeyi reddetmesi halinde kendisine mahkeme karşısında yeminli ifade vermesi için celp gönderilebileceğini söylemişti.
Giuliani, Mueller’ın ekibiyle ilgli olarak ne seçimlere müdahale ne de adalete engel olma konusunda ellerinde dava oluşturacak deliller olduğunu söyledi.
ABC kanalının sunucularından George Stephanopoulos porno yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolarlık ödeme ile ilgili Giuliani’yi uzun uzun sorguladı.
Giuliani, Daniels’e verilen paranın zamanlama olarak seçim ile bağlantılandırılabileceğini ancak bu paranın verilme nedeninin Daniels’ın suçlamalarının başkanı ve eşini utandıracak nitelikte olması olduğunu söyledi.
Giuliani, verilen paranın kampanya bağışı kapsamına girmeyeceğini ve tamamen kişisel kaynaklardana karşılandığını aktardı.
Ancak daha sonra aynı programa katılan Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti "Bu paranın verilmesinin tamamen seçimle bağlantılı olduğuna şüphe yok" diye konuştu.
Trump Nisan ayında ödemeyle ilgili bilgisi olmadığını söylemişti, ancak New York Times gazetesi Trump’ın ödemeyi aylar öncesinden bildiğini yazdı.
Giuliani de başkanın ödemeden ne zaman haberi olmuş olabileceğini bilmediğini kaydetti.
Giuliani, Trump gibi bir milyoner için 130 bin doların büyük bir para olmadığını ve avukatı Cohen’in ödemeyi ona sormadan yapmış olabileceğini söyledi.
Giuliani "Ben de olsam onu seçimlerden iki hafta önce bu konuyla yormazdım" diye konuştu.
Eski playboy mankeni Karen McDougal da Trump’la 10 ay süren ilişkisi konusunda susması için kendisine 150 bin dolar ödeme yapıldığını iddia etmişti. Giuiani, bundan haberi olmadığını söyledi.
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