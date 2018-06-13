Giyilebilir Robotlar Yeniden Yürümeye Yardımcı Oluyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl dünyada 15 milyon kişi, geçirdikleri kaza ve hastalıklar nedeniyle sakat kalıyor ve yürüyemiyor. Ancak teknoloji ve fizik tedavi yöntemlerindeki yeni gelişmeler, bu kişilerin yeniden yürümesine yardımcı oluyor. En çok umut vadeden gelişmelerden biri, robot dış iskeletler. Chicago’daki Notre Dame Üniversitesi'nden uzmanlar, giyilebilir robotlar üzerine yaptıkları çalışmalarla hastaların yeniden hareket yetilerini kazanmalarını sağlıyor.

17 yaşındaki Lindsey Stoefen, geçen Ekim ayında yakalandığı nadir hastalık nedeniyle felç geçirdi ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Nisan ayında Chicago'daki Marianjoy Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan genç kız, bedenini destekleyen ve bacaklarını hareket ettirmesine yardım eden dış iskeletle tanıştı.

Lindsey Stoefen, ”Önce korktum çünkü bir robota benzeyeceğimi düşündüm. Rahat edip etmeyeceğimi bilmiyordum ama içine girince çok sevdim,” diyor.

Lindsey'nin terapisti Lauran Bularzik, dış iskeletlerin rehabilitasyon sürecini hızlandırdığını söylüyor: ”Dış iskeletler, sadece birkaç adım atmak için bile büyük enerji sarfedenlerin çok işine yarıyor. Hastaların hareket etmesini, doğru hareketleri yapmalarını sağlıyor.”