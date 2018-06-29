Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble teleskobu ve gözlem evlerinden elde edilen verilerden, keşfedildiği geçen yıl ekimden bu yana gizemini koruyan Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olduğu saptandı.
Avrupa Uzay Ajansından uzman Marco Micheli, bir kuyruğa sahip olmadığı için ilk başta asteroit olarak kabul edilen Oumuamua'nın yüksek hızının sadece Güneş, gezegenler ya da büyük asteroitlerin yer çekimiyle değil içindeki gazların salınmasının sonucunda ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.
Oumuamua'nın haziran başından bu yana saatte 114 bin kilometre hızla hareket ettiğini belirten Micheli, bu kadar hızlı hareket eden bir cismin ancak bir kuyruklu yıldız olabileceğini ifade etti. Micheli, kuyruklu yıldızların içlerindeki gazı kullanarak hızlı hareket ettiklerini belirtti.
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.
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