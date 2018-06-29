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Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

Bilim insanları keşfettikleri ilk yıldızlar arası gök cismi Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olduğu sonucuna vardı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble teleskobu ve gözlem evlerinden elde edilen verilerden, keşfedildiği geçen yıl ekimden bu yana gizemini koruyan Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olduğu saptandı.

Avrupa Uzay Ajansından uzman Marco Micheli, bir kuyruğa sahip olmadığı için ilk başta asteroit olarak kabul edilen Oumuamua'nın yüksek hızının sadece Güneş, gezegenler ya da büyük asteroitlerin yer çekimiyle değil içindeki gazların salınmasının sonucunda ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.

Oumuamua'nın haziran başından bu yana saatte 114 bin kilometre hızla hareket ettiğini belirten Micheli, bu kadar hızlı hareket eden bir cismin ancak bir kuyruklu yıldız olabileceğini ifade etti. Micheli, kuyruklu yıldızların içlerindeki gazı kullanarak hızlı hareket ettiklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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Gizemli gök cismi sırrı çözüldü Kuyruklu Yıldız oumumua

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Biz tetikte falan değildik umurumuzda olmaz önemli olan seçimler gerisi palavra uzaya gidilmiş suyla çalışan araba yapılmış bizi ilgilendirmez
inşallah birgün dünya basınında Türkiyede ki bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre .diye başlayan haberleri duyarız eğitime bilime aşık bir toplum olabiliriz.
biz ne araştıracaz ya. bastırırız parayı her teknoloji önümüze serilir bizim.
biz bol bol cagdas çıplak heykeller dikmeye devam edelim..en büyük maharetimiz bu..Ilim bilm fil8m..boşver.. bol 10.yıl marşı ve chpkk lı belediyelerin milyarlar döküp çıplak heykeller dikmeye devam..tam bir gerici diktaci bilime teknolojiye karsi kopru yol havaalani na termik nukleet santrallere karsi Kemalist bir ilkel kafa
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