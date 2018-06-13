HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gizemli görüntü komplo teorilerini tetikledi! Füze mi? Meteor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

ABD semalarına yansıyan gizemli görüntü kısa sürede ateşli bir tartışma başlattı.

Gizemli görüntü komplo teorilerini tetikledi! Füze mi? Meteor mu?

Zira internette kısa sürede yayılan ve yetkili makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmayan görüntü çoğu kişiye göre gizli bir füze denemesi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu görütünün bir meteora ait olduğunu konusunda ısrarcı.

Görüntüler, Washington eyaletinde bir hava üssünün semalarında yerel saatle sabaha karşı 3:56'da Greg Johnson tarafından görüldü ve kaydedildi..

Görüntünün bir füze denemesine ait olduğunu konusunda ısrarcı olan Johnson, başta Pentagon olmak üzere yetkili makamların bu büyüklükte bir füzeyi ateşleyebilecek bir üslerinin olmadığını söylediğini aktardı.

Tartışmaya katılan akademisyen Cliff Mass ise bu görüntünün kesinlikle bir meteora ait olmadığını söyledi.

Ancak Cliff, bugüne kadar füzenin ateşlendiği iddia edilen bölgede benzer bir olaya rastlamadığını ve lojistik amaçlı bir hava üssünün bölgede konuşlu olduğunu ancak bu üssün füze fırlatma kapasitesine sahip olmadığını belirtti.

Öte yandan denizcilik üssü sözcüsü Tom Mills konuya ilişkin çok fazla spekülasyon olduğunu ancak bunun bir füze denemesi olmadığını söyledi.

Gizem henüz çözülebilmiş değil. Yetkili makamlardan konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Fotoğraftaki küçük kız saatler sonra kansere yenik düştüFotoğraftaki küçük kız saatler sonra kansere yenik düştü
Özil ve Gündoğan ile Merkel de görüşmüşÖzil ve Gündoğan ile Merkel de görüşmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteor füze denemesi ABD gizemli görüntü tartışma komplo teorisi

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Siz din ile uyutulurken bilim adamlarının yaptığı deneyler Metro mu füze mi tartışmalarını ahmaklar yapar.Bir süre sonra a !bu tanrı da diyebilenler çıkar.
Yukarı çıkan meteor mu olur kardeşim ? oruç başınıza mı vurdu? üfürükten haber yapmayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: PKK'ya yönelik operasyon için İran'la görüşmeler sürüyor

Çavuşoğlu: PKK'ya yönelik operasyon için İran'la görüşmeler sürüyor

Fotoğraftaki küçük kız saatler sonra kansere yenik düştü

Fotoğraftaki küçük kız saatler sonra kansere yenik düştü

Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!

Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!

El Salvador'da eski devlet başkanının eşi tutuklandı

El Salvador'da eski devlet başkanının eşi tutuklandı

ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı

ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı

Financial Times: Türkiye ve İngiltere TF-X savaş uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü

Financial Times: Türkiye ve İngiltere TF-X savaş uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.