Gizemli görüntü komplo teorilerini tetikledi! Füze mi? Meteor mu?

Zira internette kısa sürede yayılan ve yetkili makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmayan görüntü çoğu kişiye göre gizli bir füze denemesi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu görütünün bir meteora ait olduğunu konusunda ısrarcı.

Görüntüler, Washington eyaletinde bir hava üssünün semalarında yerel saatle sabaha karşı 3:56'da Greg Johnson tarafından görüldü ve kaydedildi..

Görüntünün bir füze denemesine ait olduğunu konusunda ısrarcı olan Johnson, başta Pentagon olmak üzere yetkili makamların bu büyüklükte bir füzeyi ateşleyebilecek bir üslerinin olmadığını söylediğini aktardı.

Tartışmaya katılan akademisyen Cliff Mass ise bu görüntünün kesinlikle bir meteora ait olmadığını söyledi.

Ancak Cliff, bugüne kadar füzenin ateşlendiği iddia edilen bölgede benzer bir olaya rastlamadığını ve lojistik amaçlı bir hava üssünün bölgede konuşlu olduğunu ancak bu üssün füze fırlatma kapasitesine sahip olmadığını belirtti.

Öte yandan denizcilik üssü sözcüsü Tom Mills konuya ilişkin çok fazla spekülasyon olduğunu ancak bunun bir füze denemesi olmadığını söyledi.

Gizem henüz çözülebilmiş değil. Yetkili makamlardan konuya ilişkin açıklama bekleniyor.



