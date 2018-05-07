Gizli tanık: ABD'li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu

Gizli bir tanığın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladığı Brunson, hakkındaki iddiaları reddetti."Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Andrew Brunson hakkında 16 Nisan'da başlayan davanın görülmesine devam edildi. İzmir'de bulunan Protestan Diriliş Kilisesi'nin papazı olan Brunson, hakkında yöneltilen sözkonusu suçlamaları "utanç verici ve iğrenç" olarak nitelendirerek reddetti. Kuzey Carolina'lı Brunson, İzmir'de görülen davada Fethullah Gülen ve PKK ile bağlantıları olduğu iddialarını da kabul etmedi. "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu" Mahkemenin gizli tanıklarından biri, Brunson'ı "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladı. Mahkemenin "Serhat" kod adlı gizli tanığı, duruşmaya yüzünün bulanık olduğunu bir video bağlantısı aracılığıyla katıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hristiyan olduğunu ve Brunson'ın papazı olduğu kilisedeki ayinlere düzenli olarak katıldığını belirten "Serhat", "İsa Mesih'i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini" anlattı.

Bu kiliselere gelen "sol görüşlü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) sempatizanı kişilerin söylem ve davranışlarından rahatsız olduğunu" belirten "Serhat", "ABD'ye hayranlık duyan ve bu hayranlıklarını söyledikleri marşlarla dile getiren" bu kişilerin Brunson tarafından kollandığını savundu. Gizli tanık, "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu" ifadelerini kullandı. İddialar "utanç verici ve iğrenç" Mahkemede tanıklık yapan kimliği belirsiz çeşitli kişilerin ifadelerine atfen Brunson, "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar PKK'ya destek sağladığımı söylüyor. Ben kilise kuruyorum, onlar Gülen'in ağından yardım aldığımı söylüyor" şeklinde konuştu. Brunson, "Üzerinde hayatımı harcadığım hizmetlerim şimdi baş aşağı dönmüş durumda. İsa'nın hizmetçiliğini yapmaktan hiçbir zaman utanmadım ama bu iddialar utanç verici ve iğrenç" dedi.