Göbeklitepe Dünya Mirası listesinde

İki mimari anıtın daha kabul edilmesiyle Dünya Mirası Listesinde yer alan Almanya'daki tarihi eserlerin sayısı 44'e çıktı.Şanlıurfa şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Neolitik Çağ'a ait ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe, Bahreyn'in başkenti Manama'daki UNESCO Komitesi buluşmasında Dünya Mirası listesine alındı.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Göbeklitepe'de ağırlığı 60 tona kadar varan yabani hayvan figürlü ‘T' biçimindeki dikili taşlar, dairesel ve dikdörtgen tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen insan heykelleri bulunuyor. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’mizin, Şanlıurfa’mızın tarih hazinesi GöbekliTepe UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Almanya'dan iki eser listede

Listeye Göbeklitepe ile birlikte toplam altı yeni anıt eklendi. Almanya'daki iki tarihi yer de Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Dünya Mirası Asli Listesi'ne alındı. Saksonya – Anhalt eyaletindeki Naumburg Katedrali ve Kuzey Almanya'nın Schleswig kenti yakınlarındaki ‘Haithabu' ve ‘Danewerk' arkeolojik anıtlarının da asli listeye alınmasıyla Almanya'da Dünya Mirası ilan edilen mimari anıtların sayısı 44'e yükseldi.