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Göbeklitepe Dünya Mirası listesinde

02.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

UNECO Komitesi tarafından Dünya Mirası Listesinde Göbeklitepe antik tapınağı da bulunuyor.

Göbeklitepe Dünya Mirası listesinde

İki mimari anıtın daha kabul edilmesiyle Dünya Mirası Listesinde yer alan Almanya'daki tarihi eserlerin sayısı 44'e çıktı.Şanlıurfa şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Neolitik Çağ'a ait ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe, Bahreyn'in başkenti Manama'daki UNESCO Komitesi buluşmasında Dünya Mirası listesine alındı.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Göbeklitepe'de ağırlığı 60 tona kadar varan yabani hayvan figürlü ‘T' biçimindeki dikili taşlar, dairesel ve dikdörtgen tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen insan heykelleri bulunuyor. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’mizin, Şanlıurfa’mızın tarih hazinesi GöbekliTepe UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Almanya'dan iki eser listede

Listeye Göbeklitepe ile birlikte toplam altı yeni anıt eklendi. Almanya'daki iki tarihi yer de Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Dünya Mirası Asli Listesi'ne alındı. Saksonya – Anhalt eyaletindeki Naumburg Katedrali ve Kuzey Almanya'nın Schleswig kenti yakınlarındaki ‘Haithabu' ve ‘Danewerk' arkeolojik anıtlarının da asli listeye alınmasıyla Almanya'da Dünya Mirası ilan edilen mimari anıtların sayısı 44'e yükseldi.

Vikingler diyarının güney sınırı

Saksonya – Anhalt Naumburg Katedrali'nin Dünya Mirası listesine alınması için daha önce de iki kez UNESCO'ya başvurmuştu. Yüksek ortaçağın en değerli mimari eserlerinden sayılan katedral 13'üncü Yüzyılda hayırsever figürleriyle zenginleştirilmişti ve günümüzde de Alman Protestan Kilisesi'nin mabetleri arasında yer alıyor.

Schlleswig – Holstein eyaletinin kuzeyindeki Danewerk 7 ile 12'inci Yüzyıllar arasında Danimarka Krallığının güney sınırını oluşturmaktaydı. 30 kilometre uzunluğundaki ‘Vikingler sınırı' Hollingstedt'ten Haithabu kentine kadar uzanmaktaydı. Surların beşte dördü zamanla tahrip olmuştu. Viking yerleşimi olan Haithabu 2 binlik nüfusuyla döneminin Kuzey Avrupa'daki en büyük kentlerinden biri sayılmaktaydı. 1066 yılında tahrip edilen Haithabu'da 1900 yılından beri kazı çalışmaları yapılıyor. 1985 yılında açılan Vikingler müzesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

UNECO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan diğer mimari anıtlar Kolombiya, İspanya, Kanada, Mumbay ve Güney Kore'de bulunuyor.

DW, kna/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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