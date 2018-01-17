Göç Tasarısı Üzerinde Uzlaşılamazsa ABD Hükümeti Cuma Günü Kapanabilir

Amerikan Kongresi, Başkan Trump'ın Afrika ülkeleriyle ilgili tepki çeken yorumunun ardından hala kaynıyor. Kongre üyeleri dün yapılan oturumda her iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği bir göç anlaşması için çalışmaya devam etti. Ancak 19 Ocak'a kadar anlaşmaya varılmazsa, federal hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya.
Kongre'nin devlet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması kapsamında bir göç paketinin oylanması yönündeki umutları, Trump'ın geçen hafta Amerika'nın Haiti ve Afrika ülkelerinden göçmen almaya ihtiyacı olup olmadığını sorguladığı söylemi nedeniyle suya düştü.
Tasarı göçle ilgili reformlar içerecek
Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri tarafından geçen yılın sonundan bu yana görüşülen tasarı, Amerika'ya çocuk yaşta getirilen yüzbinlerce göçmen gencin durumuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Tasarının ayrıntıları henüz netleşmedi ancak paketin Amerika'nın sınır güvenlik önlemlerini sıkılaştırması ve yasal göçle ilgili reforma gitmesi bekleniyor.
DACA programının Mart ayında sona ermesiyle ülkeye çocuk yaşta getirilen kayıtsız yabancılar sınırdışı edilebilecek. Bunun önlenmesi için Kongre'nin konuya yasal bir çözüm bulması gerekiyor.
Şu ana kadar Demokrat Partili Kongre üyeleri, DACA konusunda baskı yaparak hükümetin kapanmasına neden olmaktansa hükümet harcamalarına ayrılan fonların geçici olarak uzatılması konusunda hemfikir oldular.
Bazıları DACA programı yenilenmeden hükümet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması için oy kullanmayacağını söylerken, bir kısımsa harcama anlaşması ve göç konularının somut sonuca ulaşacağı konusunda umutlu.
Trump yönetimiyse göçmenlik reformu konusundaki hedefine bağlı olduğu sinyalini veriyor.
Nielsen: "Kongre'nin zamanı daralıyor”
İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Senato Adalet Komisyonu'ndaki oturum sırasında yaptığı konuşmada "Sınır güvenliğini arttıracak bir anlaşmaya varabileceğimize dair çok umutluyum. Bu aynı zamanda DACA'dan faydalananlar için kalıcı bir çözümü içerecek” dedi.
Nielsen, Kongre'ye DACA'dan faydalananları korumak için zamanının daraldığı uyarısında bulundu ve Başkan Trump'ın DACA programının yürürlükten kalkacağı Mart ayı tarihini esnetmeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı
Esenyurt'ta korkutan patlama!
Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar
500 yıllık 'kuşdili' geleneğinin son öğreticisinden acı haber...
5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum