HABER

Göç Tasarısı Üzerinde Uzlaşılamazsa ABD Hükümeti Cuma Günü Kapanabilir

17.01.2018 01:33 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Amerikan Kongresi, Başkan Trump’ın Afrika ülkeleriyle ilgili tepki çeken yorumunun ardından hala kaynıyor. Kongre üyeleri dün yapılan oturumda her iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği bir göç anlaşması için çalışmaya devam etti.

Amerikan Kongresi, Başkan Trump'ın Afrika ülkeleriyle ilgili tepki çeken yorumunun ardından hala kaynıyor. Kongre üyeleri dün yapılan oturumda her iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği bir göç anlaşması için çalışmaya devam etti. Ancak 19 Ocak'a kadar anlaşmaya varılmazsa, federal hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya.

Kongre'nin devlet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması kapsamında bir göç paketinin oylanması yönündeki umutları, Trump'ın geçen hafta Amerika'nın Haiti ve Afrika ülkelerinden göçmen almaya ihtiyacı olup olmadığını sorguladığı söylemi nedeniyle suya düştü.

Tasarı göçle ilgili reformlar içerecek

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri tarafından geçen yılın sonundan bu yana görüşülen tasarı, Amerika'ya çocuk yaşta getirilen yüzbinlerce göçmen gencin durumuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Tasarının ayrıntıları henüz netleşmedi ancak paketin Amerika'nın sınır güvenlik önlemlerini sıkılaştırması ve yasal göçle ilgili reforma gitmesi bekleniyor.

DACA programının Mart ayında sona ermesiyle ülkeye çocuk yaşta getirilen kayıtsız yabancılar sınırdışı edilebilecek. Bunun önlenmesi için Kongre'nin konuya yasal bir çözüm bulması gerekiyor.

Şu ana kadar Demokrat Partili Kongre üyeleri, DACA konusunda baskı yaparak hükümetin kapanmasına neden olmaktansa hükümet harcamalarına ayrılan fonların geçici olarak uzatılması konusunda hemfikir oldular.

Bazıları DACA programı yenilenmeden hükümet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması için oy kullanmayacağını söylerken, bir kısımsa harcama anlaşması ve göç konularının somut sonuca ulaşacağı konusunda umutlu.

Trump yönetimiyse göçmenlik reformu konusundaki hedefine bağlı olduğu sinyalini veriyor.

Nielsen: "Kongre'nin zamanı daralıyor”

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Senato Adalet Komisyonu'ndaki oturum sırasında yaptığı konuşmada "Sınır güvenliğini arttıracak bir anlaşmaya varabileceğimize dair çok umutluyum. Bu aynı zamanda DACA'dan faydalananlar için kalıcı bir çözümü içerecek” dedi.

Nielsen, Kongre'ye DACA'dan faydalananları korumak için zamanının daraldığı uyarısında bulundu ve Başkan Trump'ın DACA programının yürürlükten kalkacağı Mart ayı tarihini esnetmeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

İlginizi Çekebilir

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.