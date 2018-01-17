Göç Tasarısı Üzerinde Uzlaşılamazsa ABD Hükümeti Cuma Günü Kapanabilir

Amerikan Kongresi, Başkan Trump'ın Afrika ülkeleriyle ilgili tepki çeken yorumunun ardından hala kaynıyor. Kongre üyeleri dün yapılan oturumda her iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği bir göç anlaşması için çalışmaya devam etti. Ancak 19 Ocak'a kadar anlaşmaya varılmazsa, federal hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya.

Kongre'nin devlet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması kapsamında bir göç paketinin oylanması yönündeki umutları, Trump'ın geçen hafta Amerika'nın Haiti ve Afrika ülkelerinden göçmen almaya ihtiyacı olup olmadığını sorguladığı söylemi nedeniyle suya düştü.

Tasarı göçle ilgili reformlar içerecek

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri tarafından geçen yılın sonundan bu yana görüşülen tasarı, Amerika'ya çocuk yaşta getirilen yüzbinlerce göçmen gencin durumuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Tasarının ayrıntıları henüz netleşmedi ancak paketin Amerika'nın sınır güvenlik önlemlerini sıkılaştırması ve yasal göçle ilgili reforma gitmesi bekleniyor.

DACA programının Mart ayında sona ermesiyle ülkeye çocuk yaşta getirilen kayıtsız yabancılar sınırdışı edilebilecek. Bunun önlenmesi için Kongre'nin konuya yasal bir çözüm bulması gerekiyor.