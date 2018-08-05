Göçmen Ailelerin Bölünmesi ABD Kamuoyunu Ne Kadar Etkiledi?

Hafta içinde Pennsylvania eyaletinin Gettysburg kasabası sakinleri, Baltimore’daki bir barınağa ellerindeki çantalarda okul ve temizlik malzemeleri, oyunlar ve diğer temel ihtiyaçlarla gitti. Burada ailelerinden ayrılmış göçmen çocuklar kalıyor. Başkan Donald Trump’ın şu an son verilmiş olan göçmen çocukları ailelerinden ayırma politikası, bu tarihi kentin sakinlerini bağış yapmaya ve göçmenleri savunma konusunda daha da ateşli hale getirdi. Gettysburg sakinlerinden Annette Ehly, yönetimin sıfır tolerans politikasına atıfta bulunuyor ve “Bu yapılanlar burada yaşayan çok sayıda kişiyi etkiledi ve bir anda bu olup bitenleri onaylamadıklarını fark ettiler” diyor. Mayıs ve Haziran aylarında kaçak yollardan Amerika-Meksika sınırını geçen 25 kadar çocuk ailelerinden ayrıldı. Ancak mahkemenin aldığı karar üzerine Amerikan hükümeti 1900 kadar çocuğu yeniden aileleriyle birleştirdi. Buna rağmen halen yüzlerce çocuk barınaklarda kalıyor, çünkü çoğunun ailesi sınırdışı edilmiş durumda. Adalet Bakanlığı avukatları, federal mahkemeye, Perşembe günü yaptıkları sunumda, sınırdışı edilen bu ailelerin nerede olduklarının belirlenmesi konusunda gönüllüler ve sivil toplum örgütlerinin önderlik etmeleri tavsiyesinde bulundu. Hali hazırda bunu federal hükümet kurumları yapıyor.

Anketler kamuoyunun kaçak göçmen çocukların ailelerinden ayrılması kararına karşı çıktığını gösteriyor. Aynı şekilde, Başkan Trump’ın kızı ve Beyaz Saray danışmanı Ivanka Trump da çocukların ailelerinden ayrılmasına şiddetle karşı çıktığını açıkladı. CBS, Ipsos ve diğer bazı yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ve Haziran ve Temmuz’da yayınlanan anketlere göre Amerikalıların yüzde 67’si ailelerin bu şekilde parçalanmasına karşı çıkıyorlar. Söz konusu karar Haziran ayının sonlarında Trump yönetimi tarafından uygulamadan kaldırıldı. ​Uygun bulmasalar da tutum değişikliği yok Ipsos Kamusal Konular şirketi Başkan Yardımcısı Chris Jackson’a göre, ailelerin ayrılmasına karşı oluşan tepki, Amerikan kamuoyunda Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı bir dönüm noktası gibi görünse bu durum uzun vadeli olmayacak. Jackson Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, “Bu durumun Amerikalıların göçmenliğe karşı tavırları konusunda çok uzun süreli bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ailelerin ayrılması konusundaki tartışma Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir saflaşma yaratmada devam edecek. Bu, Trump’a destek verip vermemekle alakalı ve genel olarak Amerikalıların göçmenlik konusuna bakışını değiştirmeyecek” dedi.

Amerika iç savaşının önemli cephelerinden birine sahne olmuş Gettysburg kasabası kırsal bölgede Demokratların destek bulduğu yerlerden biriydi. Ancak bölge, 2016 başkanlık seçimlerinde yüksek oranda Donald Trump’a destek verdi. Trump, 24 yıl sonra Pennsylvania’da kazanan başkan adayı oldu. Trump’ın kampanyasındaki başlıca söylemi Amerika-Meksika sınırına duvar örmek ve kaçak göçü durdurmak üzerineydi. Jackson, “Göçmenlik konusu giderek daha önemli bir siyasi mesele haline geldi. Durumu partiler açısından değerlendirirseniz, geçen 10 yılda bu konudaki kutuplaşmanın arttığını görürsünüz. Bu Trump için de yeni bir şey değil, o da bunun farkında ve bunu kullanıyor.” yorumunu yapıyor. Göçmenlikle ilgili yaklaşım önemli çünkü bu konu Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde de ana konulardan biri olacak. Tuhaf biçimde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bu konunun kendileri açısından avantaj olacağı düşüncesinde. Başkan Trump net bir biçimde göçmenlik konusunu kendisine destek verenleri ateşlemek ve Cumhuriyetçi adaylara oy toplamak adına kullanacağının işaretini verdi. Demokratlar da partilerinin sadık seçmenlerinin, duvar inşasına ve Trump’ın göçmenlik politikalarına yüksek oranda karşı olduklarını gösteren anketlere güveniyorlar.

​Harekete geçmeye hazırlar Anketler de ulus genelinde göçmenlik konusunda yeni bir yaklaşım olduğunu göstermese de Gettysburg’daki hassasiyeti de ortaya koyuyor. Gettysburg’de artan göçmenlerle ilgili düzenlenen forumlar ve bağışlarla ilgili olarak bölgedeki yerel YWCA ve İnançlararası Barış ve Adalet Merkezi adlı sivil toplum örgütleri liderlik ediyor. Haziran ortasından bu yana düzenlenen forumlara katılım beklentilerin üzerinde oldu. Eski bir Vietnam muharibi ve Gettysburg sakini olan Donald Marritz, “Her toplantı son derece kalabalıktı ve bu konuda güçlü bir yerel ilgi var” diyor. Carey Ehly de, “İlk toplantıya katıldığımı hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım çünkü oturacak yer kalmamıştı ve sürekli ve sandalye getiriyorlardı ve toplantı çok kalabalıktı” dedi. Başka yerlerde de insanlar, ülke genelinde, RAICES olarak bilinen Göçmen ve Mülteciler Eğitim ve Yasal Hizmetler Servisi gibi kurumlar tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına katılıyor. RAICES, son iki ayda göçmenlerin yasal işlemleri, seyahat harcamaları ve ailelerinden ayrılmış çocukların yeniden birleşebilmeleri için 20 milyon dolardan fazla bağış topladı.