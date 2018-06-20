Göçmen Çocuklar Ailelerinden Ayrılmayacak 

Başkan Donald Trump, Meksika sınırını geçerek ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin çocuklarından ayrılması düzenlemesinde geri adım attı. Kamuoyunun ve siyasilerin yoğun tepkisinin ardından Başkan Trump, uygulamayı durduracak bir kararnameye imza attı. Kararname gözaltına alınan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tutulmasını öngörüyor.
Kararname ayrıca çocuklu ailelerin göçmenlikle ilgili süreçlerde öncelikli olmasını ve sıranın başına alınmasını da içeriyor.
Göçmen Çocukların Ses Kaydı ‘Sıfır Tolerans’a Tepkileri Arttırdı
Ancak kararname sınırı yasa dışı yollarla geçenler hakkında yasal yaptırım uygulanmasını içeren Başkan’ın “sıfır tolerans” politikasını tamamen sona erdirmiyor.
Trump kararnamenin aileleri bir arada tutarken bir yandan da çok güçlü bir sınıra sahip olmayı sağlayacağını söyledi.
Küçük çocukların kafesler içinde tutulan görüntüleri ve ailelerine seslenmeleri hem Amerika içinde hem de dışında, din adamlarından iş dünyasına ve siyasetçilere kadar büyük öfkeye ve tepkilere neden olmuştu.
Beyaz Saray’dan bir yetkili Başkan’ı bu konuda ikna edenin eşi Melania Trump olduğunu söyledi.
Melania Trump’ın sözcüsü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada First Lady’nin uygulamaya karşı olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.
Trump’ın ‘Göçmenlere Sıfır Tolerans’ Uygulaması Sert Eleştiriliyor
Trump daha önce uygulamayla ilgili elinin yasalarla bağlı olduğunu söylemiş ve göçmenlik reformu konusunda Kongre’de anlaşmaya varılamamasından Demokratları sorumlu tutmuştu.
Cumhuriyetçilerin kontrolundaki Kongre de bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi Perşembe günü aileleri çocuklarından ayırmayı öngören uygulamayı sona erdirecek ve göçmenlikle ilgili diğer konularda da çözüm üretecek iki tasarıyı imzalayacak.
Ancak Cumhuriyetçiler iki tasarının da destek görüp görmeyeceği konusunda şüpheli. Trump iki tasarıya da ayırt etmeksizin destek vereceğini söylemişti.
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