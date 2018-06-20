Göçmen Çocuklar Ailelerinden Ayrılmayacak 

Başkan Donald Trump, Meksika sınırını geçerek ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin çocuklarından ayrılması düzenlemesinde geri adım attı. Kamuoyunun ve siyasilerin yoğun tepkisinin ardından Başkan Trump, uygulamayı durduracak bir kararnameye imza attı. Kararname gözaltına alınan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tutulmasını öngörüyor.

Kararname ayrıca çocuklu ailelerin göçmenlikle ilgili süreçlerde öncelikli olmasını ve sıranın başına alınmasını da içeriyor.

Göçmen Çocukların Ses Kaydı ‘Sıfır Tolerans’a Tepkileri Arttırdı

Ancak kararname sınırı yasa dışı yollarla geçenler hakkında yasal yaptırım uygulanmasını içeren Başkan’ın “sıfır tolerans” politikasını tamamen sona erdirmiyor.

Trump kararnamenin aileleri bir arada tutarken bir yandan da çok güçlü bir sınıra sahip olmayı sağlayacağını söyledi.

Küçük çocukların kafesler içinde tutulan görüntüleri ve ailelerine seslenmeleri hem Amerika içinde hem de dışında, din adamlarından iş dünyasına ve siyasetçilere kadar büyük öfkeye ve tepkilere neden olmuştu.