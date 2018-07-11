Göçmen Çocukların Bir Kısmı Ailelerine Kavuşmayı Bekliyor

Başkan Donald Trump’ın sıfır tolerans uygulaması kapsamında Amerika’nın güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girerken anne babalarından ayrılan çok sayıda çocuk gözaltı merkezlerinden bırakılarak aileleriyle bir araya getirilecek.
Kararın kapsadığı 100 kadar çocuğun yaklaşık yarısı bugün mahkemenin öngördüğü takvime göre ailelerine kavuşacak.
2 binden fazla çocuk uygulama kapsamında sınırda ailelerinden ayrılmış ve ülkenin dört bir yanındaki merkezlere gönderilmişti. Bu çocukların aileleri ülkeye izinsiz girdikleri için yasal suçlamalarla karşı karşıya.
Başkan Donald Trump ailelerin ayrılmasıyla sonuçlanan uygulamayı gelen tepkiler nedeniyle yürürlükten kaldırmıştı.
Buna göre çocukların aileleri de davaları mahkemelerde görülürken gözaltında tutulmayacak, ancak dijital ayak bilekliğiyle izlenmeleri, görüşülen önlemler arasında.
Federal bir yargıç pazartesi günü federal hükümetin aileleri uzun dönemli gözaltı merkezlerinde tutma çabalarını reddetmişti.
Çocukların tutulduğu merkezlerdeki yetkililer, çocukların ailelerine kavuşmak için sabırsızlandığını aktardı.
Trump yönetimiyse göçmen anne-babalara yönelik güvenlik taraması uygulamasını savunuyor. Açıklamada ciddi suçlara karışmış sekiz ebeveyn bulunduğu, beş kişinin yapılan DNA testleriyle yanlarındaki çocukların anne-babası olmadıklarının anlaşıldığı ve bir çocuk tacizi vakasının tespit edildiği belirtildi.
Hukuki hizmet veren RAICES adlı grup, topladığı 20 milyon dolarla çocuklarından ayrılan tüm kadınların kefalet bedelini ödeyeceğini bildirdi.
San Antonio, Teksas merkezli grup, Trump’ın sıfır tolerans uygulaması kapsamında gözaltına alınan tüm anne-babaların serbest bırakılmasını istedi.
Grup, Facebook üzerinden yaptığı “Göçmen bir çocuğu ailesine kavuşturun” isimli kampanyayla 20 milyon dolar topladı.
RAICES, göçmenlik kefalet bedelinin genelde 5 bin ila 10 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.
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