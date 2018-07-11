Göçmen Çocukların Bir Kısmı Ailelerine Kavuşmayı Bekliyor

Başkan Donald Trump’ın sıfır tolerans uygulaması kapsamında Amerika’nın güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girerken anne babalarından ayrılan çok sayıda çocuk gözaltı merkezlerinden bırakılarak aileleriyle bir araya getirilecek.

Kararın kapsadığı 100 kadar çocuğun yaklaşık yarısı bugün mahkemenin öngördüğü takvime göre ailelerine kavuşacak.

2 binden fazla çocuk uygulama kapsamında sınırda ailelerinden ayrılmış ve ülkenin dört bir yanındaki merkezlere gönderilmişti. Bu çocukların aileleri ülkeye izinsiz girdikleri için yasal suçlamalarla karşı karşıya.

Başkan Donald Trump ailelerin ayrılmasıyla sonuçlanan uygulamayı gelen tepkiler nedeniyle yürürlükten kaldırmıştı.

Buna göre çocukların aileleri de davaları mahkemelerde görülürken gözaltında tutulmayacak, ancak dijital ayak bilekliğiyle izlenmeleri, görüşülen önlemler arasında.

Federal bir yargıç pazartesi günü federal hükümetin aileleri uzun dönemli gözaltı merkezlerinde tutma çabalarını reddetmişti.

Çocukların tutulduğu merkezlerdeki yetkililer, çocukların ailelerine kavuşmak için sabırsızlandığını aktardı.