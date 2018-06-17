Göçmen Gemisi İspanya'ya Vardı

İtalya ve Malta tarafından geri çevrilen Akdeniz’den kurtarılan 629 göçmeni taşıyan yardım gemisi Aquarius İspanya’nın Valencia limanına yanaştı. Geminin zorlu yolculuğu ve yarattığı tartışma Avrupa’nın göçmen politikalarındaki bölünmeyi de gözler önüne sermiş oldu.
İtalya’nın sağcı başbakanı geminin kıyılarına yanaşmasına izin vermezken İspanya’da iki hafta önce görev başına gelen Başbakan Pedro Sanchez, geminin Valencia limanına yanaşmasına izin vermişti.
Valencia’da koruyucu giysiler giyen ve maskeler takan yetkililer kıyıya çıkan göçmenleri karşıladı. Polis kimlik belirleme çalışmalarına başladı.
Yolculuğun başında 629 yolcu taşıyan Aquarius gemisi 106 yolcuyla limana yanaştı. Kalan yolcular daha güvenli bir yolculuk geçirebilmeleri için İtalya sahil güvenliği ve donanmasına ait iki ayrı tekneye aktarıldı.
Valencia’ya sabahın erken saatlerinde ilk yanaşan 274 yolcu taşıyan sahil güvenlik teknesi oldu.
Göçmen teknesine başka bir tekneyle eşlik eden İspanyol gazeteci Gabriela Sanchez, yolcuların ufukta limanı görünce şarkılar söylemeye başladığını aktardı.
Gönüllüler, tercümanlar ve sağlık görevlilerinden oluşan 2 bin 320 kişilik bir ekip kıyıda göçmenleri bekledi. Kızıl Haç Genel Sekreteri Elhadj As Sy de Valencia’daydı. Sy, ‘‘Hiçbir insan illegal değildir ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edilmelidir’’ dedi.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgtü gemiden bulunan yedi hamile kadının hepsinin derhal sağlık kontrolünden geçirileceğini, 123 çocuğunsa psikolojik destek alacağını bildirdi.
Yerel hükümet yetkilileri ilk gemiyle gelen göçmenlerin hiçbirinin ciddi hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.
Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!
Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!
Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum