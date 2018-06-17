Göçmen Gemisi İspanya'ya Vardı

İtalya ve Malta tarafından geri çevrilen Akdeniz’den kurtarılan 629 göçmeni taşıyan yardım gemisi Aquarius İspanya’nın Valencia limanına yanaştı. Geminin zorlu yolculuğu ve yarattığı tartışma Avrupa’nın göçmen politikalarındaki bölünmeyi de gözler önüne sermiş oldu.

İtalya’nın sağcı başbakanı geminin kıyılarına yanaşmasına izin vermezken İspanya’da iki hafta önce görev başına gelen Başbakan Pedro Sanchez, geminin Valencia limanına yanaşmasına izin vermişti.

Valencia’da koruyucu giysiler giyen ve maskeler takan yetkililer kıyıya çıkan göçmenleri karşıladı. Polis kimlik belirleme çalışmalarına başladı.

Yolculuğun başında 629 yolcu taşıyan Aquarius gemisi 106 yolcuyla limana yanaştı. Kalan yolcular daha güvenli bir yolculuk geçirebilmeleri için İtalya sahil güvenliği ve donanmasına ait iki ayrı tekneye aktarıldı.

Valencia’ya sabahın erken saatlerinde ilk yanaşan 274 yolcu taşıyan sahil güvenlik teknesi oldu.

Göçmen teknesine başka bir tekneyle eşlik eden İspanyol gazeteci Gabriela Sanchez, yolcuların ufukta limanı görünce şarkılar söylemeye başladığını aktardı.