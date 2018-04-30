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Göçmen Konvoyu Amerika Sınırına Ulaştı

30.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya iltica etmek için yola çıkan kafileyi taşıyan konvoy, ABD - Meksika sınırına ulaştı

Göçmen Konvoyu Amerika Sınırına Ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya iltica etmek için yola çıkan kafileyi taşıyan konvoy, ABD - Meksika sınırına ulaştı.

Yaklaşık bir aydır seyahat eden ve Amerika’ya sığınma başvurusu yapmak isteyen 200’e yakın göçmen, sınır kontrol karakolunda yeterli yer olmadığı için durduruldu.

Meksikalı yetkililer, gruptan yaklaşık 50 kişininse sınırdan geçmesine ve Amerika sınır karakoluna uzanan köprüde yürümesine izin verdi. Ancak bu kişiler, Amerikalı yetkililer tarafından durduruldu.

Konvoydaki kişilerin, San Ysidro sınır kapısında daha ne kadar süre bekletilecekleri bilinmiyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmen konvoyunda, Honduras, Guetamala ve El Salvadorlular bulunuyor. Konvoy, Meksika üzerinden yürüyerek, sınır kenti olan Tijuana’ya ulaştı.

Amerika tarafındaki sınır karakoluna uzanan köprüde, konvoyla gelen göçmenler kendilerini diğer kişilerden ayırmak için kollarına beyaz kumaş bağladı.

Göçmenlerin avukatlarından Nicole Ramos, göçmenlerin sınır görevlilerine ülkelerine dönmeye korktuklarını söylemeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Donald Trump ve yönetimi, göçmen konvoyu yürüyüşüne 25 Mart’ta başladığından beri bu yolculuğu takip ediyor ve konvoydakilerin Amerika’ya bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Başkan Trump, konvoyu engellemek için Meksika sınırına Ulusal Muhafız birliklerini gönderdi ve hatta konvoyu engellemeyen Meksika hükümetini, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA’yı iptal etmekle de tehdit etti.

Meksika hükümetiyse Trump tarafından yapılan baskıları kabul etmedi ve göçmenlere yolculuklarını bitirmeleri ya da Meksika’dan sığınma talep etmeleri ya da ülkelerine geri dönmeleri için bir aylık süre verdi.

Amerika İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, sığınma başvurularının etkili ve hızlı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti. Ancak yalan beyanda bulunanların ve bu kişilere yardım edenlerin cezalandırılacağı uyarısında da bulundu.

2010 yılından beri her yıl, Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya sığınmak isteyenler bu konvoy halinde ABD sınırına geliyor. Konvoyun amaçlarından biri de, Orta Amerika’daki sorunlara dikkat çekmek.

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