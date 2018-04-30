Göçmen Konvoyu Amerika Sınırına Ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya iltica etmek için yola çıkan kafileyi taşıyan konvoy, ABD - Meksika sınırına ulaştı.

Yaklaşık bir aydır seyahat eden ve Amerika’ya sığınma başvurusu yapmak isteyen 200’e yakın göçmen, sınır kontrol karakolunda yeterli yer olmadığı için durduruldu.

Meksikalı yetkililer, gruptan yaklaşık 50 kişininse sınırdan geçmesine ve Amerika sınır karakoluna uzanan köprüde yürümesine izin verdi. Ancak bu kişiler, Amerikalı yetkililer tarafından durduruldu.

Konvoydaki kişilerin, San Ysidro sınır kapısında daha ne kadar süre bekletilecekleri bilinmiyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmen konvoyunda, Honduras, Guetamala ve El Salvadorlular bulunuyor. Konvoy, Meksika üzerinden yürüyerek, sınır kenti olan Tijuana’ya ulaştı.

Amerika tarafındaki sınır karakoluna uzanan köprüde, konvoyla gelen göçmenler kendilerini diğer kişilerden ayırmak için kollarına beyaz kumaş bağladı.

Göçmenlerin avukatlarından Nicole Ramos, göçmenlerin sınır görevlilerine ülkelerine dönmeye korktuklarını söylemeyi planladıklarını söyledi.