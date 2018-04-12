Göçmen Politikalarında Değişiklik

Yakala ve bırak düzenlemesi kapsamında sığınma hakkı arayarak sınırı geçen göçmenler durumları henüz göç mahkemeleri tarafından incelenirken serbest bırakılıyorlar.

Başkan Trump, Cuma günü daha fazla federal dairenin birlikte çalışarak "yakala ve bırak" uygulamasını sona erdirecek bir çözüm bulmalarını istemişti.

Trump yönetimi son on günde yasal danışmanlık programının yanı sıra göçmen politikalarıyla ilgili başka bir dizi değişiklik yaptı.

Ulusal Göçmen Adalet Merkezi Başkanı Mary Meg McCarthy, programın göçmenlerin hapiste geçirdikleri süreyi altı gün azalttığını ve hükümete yılda 17,8 milyon dolar kazandırdığını kaydetti.

Vera Adalet Enstitüsü ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte yürütülen program kapsamında 40 gözaltı merkezindeki 50 binden fazla göçmen için bilgilendirme seansları düzenleniyordu.

Göçmenlik İnceleme Ofisi, hapisteki göçmenlerin mahkemedeki haklarıyla ilgili bilgi almalarını sağlayan bir programı bu ay itibariyle durdurmayı planlıyor.

Amerika’da gözaltındaki göçmenler bundan böyle en azından geçici bir süreyle yasal danışmanlık alamayacak.

İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Sağlık ve İnsan Hizmetleri, 45 gün içinde yakala ve bırak düzenlemesini sonlandırmak için yaptıkları çalışmaları raporlayacak. 75 gün içinde bu hedefi gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları bildirecekler ve 60 gün içinde göçmenlerin ülkelerine geri dönmelerini sağlayan ne gibi önlemler aldıklarını raporlayacaklar.

Beyaz Saray’ın konuyla ilgili açıklamasında “Federal yetkilileri ülkenin göçmenlik politikalarını etkin şekilde uygulayabilmeleri için ihtiyaç duydukları yasal yetki ve kaynaklarla donatmanın zamanı geldi” ifadelerine yer verildi.

Cuma günü Adalet Bakanı Jeff Sessions sınır geçişleriyle ilgili sıfır tolerans politikasını açıklamıştı. Bu kapsamda Meksika sınırındaki federal savcılara İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilern tüm göçmen davalarını takip etmleri çağrısı yapılmıştı.

Hafta başında ise Adalet Bakanlığı göç yargıçlarından yılda 700 davaya bakmalarını istemişti.