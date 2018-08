'Göçmenlerin Kenti New York'

ABD’de Başkan Donald Trump’ın göçmenlere yönelik politikalarını en fazla eleştirenlerden biri olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ‘Göçmenler Şehri New York’ kampanyası başlatıyor.

Kampanya kentte yaşayanlara ve ziyarete gelen milyonlarca turiste göçmenlerin desteğiyle nasıl dünyanın en önemli kenti olmayı başardıklarını anlatmayı hedefliyor.

Link NYC, New York Belediyesi Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bölümü (DoITT), New York Belediye Meclisi Göçmen İşleri Ofisi tarafından ortaklaşa başlatılacak olan kampanya da, kente yerleşen göçmenlerin New York’a etkisi çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Kentte ücretsiz telefon ve internet servisi sağlayan binlerce Link kiosklarında ise New York’ta göçmenlerin tarihi çeşitli fotoğraf ve datalarla sergilenecek. New York Belediye Meclisi'nin Göçmen İşleri Ofisi Faaliyet Raporu da kiosklarda yayınlanacak.

‘New York'u dünyanın en büyük şehri yapan şey göçmenlerden oluşması’

Kampanya ile ilgili açıklama yapan New York Belediyesi Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bölümü Direktörü Samir Saini, kampanyanın New York kentinin sınırları içerisinde yer alan beş ayrı bölgede de süreceğini belirterek binlerce kioskun New York’un bir göçmenler şehri olduğunu anlatmak için kullanılacağını belirterek, “New York'u dünyanın en büyük şehri yapan şey göçmenlerden oluşmasıdır” dedi.