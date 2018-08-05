'Göçmenlerin Kenti New York'

ABD’de Başkan Donald Trump’ın göçmenlere yönelik politikalarını en fazla eleştirenlerden biri olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ‘Göçmenler Şehri New York’ kampanyası başlatıyor.
Kampanya kentte yaşayanlara ve ziyarete gelen milyonlarca turiste göçmenlerin desteğiyle nasıl dünyanın en önemli kenti olmayı başardıklarını anlatmayı hedefliyor.
Link NYC, New York Belediyesi Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bölümü (DoITT), New York Belediye Meclisi Göçmen İşleri Ofisi tarafından ortaklaşa başlatılacak olan kampanya da, kente yerleşen göçmenlerin New York’a etkisi çeşitli etkinliklerle anlatılacak.
Kentte ücretsiz telefon ve internet servisi sağlayan binlerce Link kiosklarında ise New York’ta göçmenlerin tarihi çeşitli fotoğraf ve datalarla sergilenecek. New York Belediye Meclisi'nin Göçmen İşleri Ofisi Faaliyet Raporu da kiosklarda yayınlanacak.
‘New York'u dünyanın en büyük şehri yapan şey göçmenlerden oluşması’
Kampanya ile ilgili açıklama yapan New York Belediyesi Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bölümü Direktörü Samir Saini, kampanyanın New York kentinin sınırları içerisinde yer alan beş ayrı bölgede de süreceğini belirterek binlerce kioskun New York’un bir göçmenler şehri olduğunu anlatmak için kullanılacağını belirterek, “New York'u dünyanın en büyük şehri yapan şey göçmenlerden oluşmasıdır” dedi.
‘Kökenleri dünyanın dört bir yanında olan göçmenler bu kenti dünyanın en büyüğü yaptı’
New York Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Dairesi Başkanı Bitta Mostofi ise kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki kökenleri olan New Yorklular, bu kenti dünyanın en büyüğü yaptılar. Göçmenlerin bu kent için çok büyük etkisi oldu ve bu etki sürüyor. New York bir göçmen şehridir. Bu kentin göçmenleri tarihinin anlatılmasını hak ediyor. Bu kampanyayı DoITT ve Link NYC ile birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Link NYC Toplum İşleri Direktörü Ruth Fasoldt, “New York şehri bir göçmenler şehridir ve Link'in iletişim ağını şehir yaşamına yaptığı önemli katkıları vurgulamak için kullanmaktan heyecan duyuyoruz. Tarihimizle ilgili gerçekleri ve fotoğrafları New York sokaklarına getirerek, şehrimizin çeşitliliğinden, mirasımızdan gurur duyuyoruz” dedi. Fasolt, New York’un çeşitliliğini anlatan 1949 yılına kadar uzanan fotoğraflarının da binlerce kioskta sergileneceğini belirtti.
‘Göçmenlerin Şehri New York’ kampanyasında kentin göçmenlerden aldığı güçle büyüdüğünü anlatacak. Kentin göçmenlik tarihi ve göçmenlerin kente katkılarını kentin tüm telefon ve internet kabinlerini sağlayan link kiosklarında anlatılacak. Bu kapsamda kente göçmenlerin verdiği katkıyla ilgili son veriler de açıklandı.
Rakamlarla New York’taki göçmenler
- New York’ta işletmelerinin yüzde 52'si göçmenlere ait
- New York’ta sayısal olarak en fazla göçmenler, Dominik Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Jamaika ve Guyana’dan
- New York kenti yaklaşık 3,1 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor
- Göçmenler, New York nüfusunun yaklaşık yüzde 38'ini ve şehrin işgücünün yüzde 45'ini oluşturuyor
- New Yorkluların yüzde 49'u evde İngilizce dışında başka bir dil daha konuşuyor
- Kentte yaşayan göçmenler sadece 2017 yılında New York ekonomisine yaklaşık 195 milyar dolar katkıda bulundu
Link NYC’de göçmenlerden toplanan parayla kuruldu
Kampanyanın en önemli ortaklarında olan Link NYC New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun girişimiyle kuruldu. Link NYC, dünyanın en hızlı ve en büyük ücretsiz genel Wi-Fi ağı olarak kabul ediliyor. Kentte bulunan binlerce kiosk’ta ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriliyor. Telefon görüşmeleri ücretsiz olarak yapılıyor. Cihaz şarj edilebiliyor. Kent haritalarına ulaşım ve ücretsiz internet hizmeti veriliyor.
Link NYC kiosklarının bir özelliği de New York City Regional Center (NYCRC) tarafından göçmenlerden alınan 500’er bin dolarla, EB
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