'Göçmenlerin Sadece İnsan Tarafına Bakın'

Umeyme Mirza, savaş şartlarından dolayı yaklaşık 3 yıl önce Ankara’ya gelmiş. Şam’da güzellik salonunun olduğu anlatan Mirza, Türkiye’de iş bulamamaktan ve halktan gelen gelen olumsuz tepkilerden dolayı sorunlar yaşıyor. Mirza, pek sık olmasa da Birleşmiş Milletler’in bazı bölümlerinde görüşme yapanların göçmenlerin çocukları için oluşturulan bölümlerde çalıştığını söylüyor. Çocukların yaptıkları resimleri de gösteren Mirza, bu resimlerin yer aldığı bir sergi açmayı istediğini belirtiyor. Türkiye’de insanların kafasında bir Suriyeli imajı olduğunu savunan Mirza karşılaştığı tepkileri de şöyle anlatıyor: “En zoruma giden şeyler yolda giderken, otobüsteyken Göç İdaresi’nden geçiyorum. Orada insanlar sabah 6’dan itibaren beklemeye başlıyorlar. (O insanlara) Her zaman sataşma oluyor. Çok ağır sözler söylüyorlar; niye geldiniz, gidin, çıkın bu ülkeden… Bazen birşey demiyorum ama konuşmasam kötü oluyorum. Ben birşey istemiyorum, sadece onların ne yaşadığını kimse bilmez, anlamaz hatta. Bunu düşünün sadece. Onlar çok kötü şeyler gördüler. Savaş çok kötü birşey, Allah kimseye göstermesin. Biz yaşadık gördük.”

Suriye Çerkeslerinden olan Mirza renkli göz gibi özelliklerinden dolayı insanların Suriyeli olmasına şaşırdığını belirterek, “Konuştuğumda yabancı olduğum belli oluyor. Beni Suriyeli olmayan yabancı sanıyorlar. Bu da çok kötü birşey. İnsanların kafasında Suriyeli tipi var; simsiyah, pis kokuyor. Üç senedir bunlarla uğraşıyorum, hiç bitmedi. Bana, ‘sizde çatal-kaşık yok galiba, elle yiyorsunuz’ gibi şeyler söylüyorlar. Bir yere gittim, mevlit okunuyordu, kadın yanıma geldi ‘yiyebilirsiniz canım bu kaşar peynir. Suriye’de yok tabi’ dedi. Bize burada “siz Suriye’de kapalı olmak zorundasınız. Devlet kanunu böyle” diyorlar. Hayır böyle birşey yok. Suriye’de her yerde kültür farklı. Şam’da kadınlar daha rahattır,” diyor. “Bana süslü diyorlar. Ne yapayım? Öleyim mi?” Göçmenlerin hepsinin aynı sosyo-ekonomik düzeyden gelmediğine dikkat çeken Mirza, “insanların mültecilere eşit fırsat verilmesi gereken eşit insanlar gibi bakmadığını” savunuyor. Toplumun bir kısmının kafasında oluşmuş olan “mülteci profiline” uyulmasının beklendiğini anlatan Mirza, “Bana ‘sen savaştan geldin, nasıl böyle kendine bakıyorsun?’ diyorlar. Ben de ‘savaştan geldim ama öleyim mi? Ne yapayım?’ diyorum. Onu da yaşadım. Mesela süslü diyorlar bana. Bu cevabı verdiğimde fikirleri değişmiyor maalesef. Arkadaşlarım, komşularım çok iyi biliyorlar ne yaşadığımızı. Herkes bilmez ki… anlattığında düşünmeye başlarlar” diyor.