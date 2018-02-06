Göçmenlik Reformunun Geleceği Hala Belirsiz

Amerika’da federal hükümet bütçesine geçici olarak onay veren tasarının sona ermesine iki gün kala Başkan Donald Trump’ın Senato’da öne sürülen iki partili çözüm önerisindeki temel unsurları reddetmesi nedeniyle göçmenlik anlaşmasının durumu belirsizliğini koruyor.
Başkan Donald Trump geçen hafta yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Amerika’ya çocuk yaşta aileleri tarafından getirilen 1 milyon 800 bin gence, belli şartlara uyma koşuluyla vatandaşlık yolu açma konusunda söz vermişti. Twitter’de bu sözüne değinen Trump, “Güçlü bir sınır güvenliği ve çok ihtiyaç duyulan duvar inşası içermeyen bir anlaşmanın zaman kaybı” olacağını söyledi.
Ohio’da konuşan Trump duvar ısrarını şu sözlerle sürdürdü: “İnanın bana duvarı inşa ediyoruz. Güneyde ya da herhangi bir sınırda güvenliği sağlamak istemeyenler Demokratlar’dır.”
Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain ve Demokrat Parti Delaware Senatörü Chris Coons’un, çocuk yaşta kaçak olarak Amerika’ya getirilen çoğu Latin kökenli gençlere vatandaşlık yolunun açılmasını ve sınır güvenliği önlemleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasını öngören planı gelecek ay açıklamaları bekleniyor.
Sınır güvenliğinin arttırılması için çalışmalara hız verilmesini öngören iki partili plan, Başkan Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesi için acil fon ayrılması talebine yer vermiyor. Amerika sınırlarının 2020 yılına kadar ‘operasyonel denetiminin’ sağlanması önerisi içeren yasa tasarısı, Kongre’deki iki partiden de çok sayıda desteğe sahip.
Hem yasal hem de yasadışı göçle ilgili ayrıntıları kapsayan teklif, göçmen haklarını savunan örgütler tarafından olumlu karşılandı.
Merkezi Washington’da bulunan ‘Amerika’nın Sesi’ (America’s Voice) adlı sivil toplum kuruluşu yetkilisi Frank Sharry, göçmenlik konusunda son dönemece gelinirken radikal ve büyük çaplı değişim için yol katedilmediğini belirterek, yaklaşık 11 milyon belgesiz göçmene hızla vatandaşlık yolu açılması çağrısı yaptı.
Trump sonlandırdığı DACA programı üzerinde düzeltmeler yapması için Kongre’ye 5 Mart’a kadar tanıdığı sürenin yakında sona ereceği uyarısını da Twitter mesajında tekrarladı. “Demokratlar’ın DACA’yı önemsemediği görülüyor. Anlaşma yapın” dedi.
Öte yandan Demokrat Partililer, Beyaz Saray’ın ABD ekonomisine katkıda bulunmasını öngördüğü üstün yetenekli kişilere göçmenlik kapısını aralayarak yasal göçe de sınırlamalar getiren göçmenlik planına karşı çıkmaya devam ediyor.
CNN’e konuşan Demokrat Parti Illinois Senatörü Dick Durbin, Trump ve bazı Cumhuriyetçiler’in, ABD’deki ailelerinin yanına gelebilmek için bazıları 20 yıldır bekleyen kişilerin yasal olarak göç etmesini engellediğini söyledi.
Göçmenlik konusunda devam eden çıkmaz sürerken, üç gün süreyle kapanan hükümetin yeniden açılmasında etkili olan Kentucky Senatörü ve çoğunluk grup lideri McConnell’ın çabalarının nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.
McConnell, geçen ay Senato’da yaptığı konuşmada hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta doluncaya kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, yeni bir yasal düzenleme için harekete geçme sözü vermişti.
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