Göçmenlik Reformunun Geleceği Hala Belirsiz

Amerika’da federal hükümet bütçesine geçici olarak onay veren tasarının sona ermesine iki gün kala Başkan Donald Trump’ın Senato’da öne sürülen iki partili çözüm önerisindeki temel unsurları reddetmesi nedeniyle göçmenlik anlaşmasının durumu belirsizliğini koruyor.

Başkan Donald Trump geçen hafta yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Amerika’ya çocuk yaşta aileleri tarafından getirilen 1 milyon 800 bin gence, belli şartlara uyma koşuluyla vatandaşlık yolu açma konusunda söz vermişti. Twitter’de bu sözüne değinen Trump, “Güçlü bir sınır güvenliği ve çok ihtiyaç duyulan duvar inşası içermeyen bir anlaşmanın zaman kaybı” olacağını söyledi.

Ohio’da konuşan Trump duvar ısrarını şu sözlerle sürdürdü: “İnanın bana duvarı inşa ediyoruz. Güneyde ya da herhangi bir sınırda güvenliği sağlamak istemeyenler Demokratlar’dır.”

Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain ve Demokrat Parti Delaware Senatörü Chris Coons’un, çocuk yaşta kaçak olarak Amerika’ya getirilen çoğu Latin kökenli gençlere vatandaşlık yolunun açılmasını ve sınır güvenliği önlemleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasını öngören planı gelecek ay açıklamaları bekleniyor.