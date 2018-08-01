Goethe Enstitüsü siyasi baskılarla karşı karşıya

Enstitünün başkanı Klaus-Dieter Lehmann, özellikle Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerde koşulların zorlaştığını açıkladı.Almanya'nın tüm dünyada faaliyet gösteren dil ve kültür kuruluşu Goethe Enstitüsü dünyada kriz ve çatışmaların artması nedeniyle kültürel faaliyetlerinde giderek artan siyasi baskıyla karşılaşıyor. Enstitü Başkanı Klaus-Dieter Lehmann Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği mülakatta bu durumdan kendilerinin fazla etkilenmediğini ancak birlikte çalıştıkları partner kuruluşlar üzerinde yoğun baskı yaratıldığını söyledi.

En çok Rusya, Çin ve Türkiye'de durumun değiştiğini belirten Lehmann birlikte çalıştıkları kuruluşların tehlikeye girmemesine özen göstermek zorunda olduklarını ifade etti. Yasal görevi Almancayı teşvik etmek ve uluslararası kültürel işbirliğine katkıda bulunmak olan Goethe Enstitüsü'nün 98 ülkede toplam 159 şubesi bulunuyor.

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki yerlerde de kültürel buluşma merkezleri açan Goethe Enstitüsü mesleki geliştirme kursları sunuyor ve kültür hayatına katılımı teşvik ediyor. Bütün bu faaliyetler Türk vakıflarının ortaklığıyla yürütülüyor.