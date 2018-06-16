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Gökten ahtapot yağdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtına bölge halkına zor anlar yaşattı. Kıyı kentinde fırtınayla birlikte gökten ahtapot ve deniz yıldızı yağması herkesi şaşkına çevirdi.

Gökten ahtapot yağdı!

Çin'in doğusunda bulunan Qingdao, tarihinin en korkunç fırtınasını yaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sel felaketiyle zor günler geçiren Çinlileri korkuttu. Shandong bölgesindeki felakette gökyüzünden karides, ahtapot ve deniz yıldızı yağdı.

Fırtınaların değerini ölçen Beaufort rüzgar şiddeti skalasına göre en şiddetli kategori olan fırtına seviyesine çıkan doğa olayı şehirde trafiği ve yaşamı adeta felç ederken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise bütün dünyayı şaşkına çevirdi.

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Qingdao Meteoroloji Müdürlüğü, gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yaparken, 12 Beaufort şiddetindeki fırtınanın hortuma dönüştüğü görüldü. Kentte hortum ve fırtına dolayısıyla ilginç görüntüler ortaya çıkarken bazı Çinliler, fotoğraf paylaştı.

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Bazı fotoğraflarda gökyüzünden ahtapot düşerken görülürken, fırtınanın denizden çekerek gökyüzüne çıkardığı deniz yıldızı, karides ve benzeri deniz canlıları sokaklarda insanların ve araçların üstüne düştü.

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Anahtar Kelimeler:
çin Qingdao Shandong

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