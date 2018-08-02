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Golan Tepeleri'nde İsrail saldırdı, Rusya jandarma gönderiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

İsrail, Golan Tepeleri'nde düzenlediği operasyonda 7 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Bu haberin ardından, Rusya'nın bölgede jandarma konuşlandıracağı açıklandı.

Golan Tepeleri'nde İsrail saldırdı, Rusya jandarma gönderiyor!

İsrail Radyosu, gece Suriye sınırlarındaki Golan Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlendiğini ve 7 kişinin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.

İsrail Ordusu, "Golan Tepeleri'nin Suriye kısmının güneyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendi" ifadesini kullandı. Ancak kaç kişinin öldüğü konusunda sessiz kaldı.

RUSYA ASKERİ GÖZLEM NOKTASI KURUYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri çatışmayı engellemek için Golan Tepelerine 8 askeri gözlem noktası kurulacağını açıkladı. Rusya'nın Suriye Büyükelçisi de dün İran'ın ağır silahlarla birlikte Golan Tepeleri'nin 85 kilometre gerisine çekileceğini duyurmuştu.


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