Goldman Sachst’tan Türkiye’deki Bankalar İçin Kur Uyarısı

Yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasının dolar karşısındaki düşüşünü devam ettirmesi ve 7,1 seviyesine ulaşması halinde ülkedeki bankaların sermayelerinin büyük oranda eriyebileceği uyarısında bulundu.

Bankanın analistlerince hazırlanan bir bilgi notunda, lirada her yüzde 10’luk düşüşün bankaların sermaye düzeylerinde de ortalama yarım puanlık etkide bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Banka analistleri, Haziran ayından bu yana para biriminde yaşanan yüzde 12’lik düşüşün sermaye düzeyleri bakımından Türkiye’deki bankalar arasında Yapı Kredi’yi etkilediğini kaydetti.

Garanti ve Akbank’ın ise nispeten daha iyi durumda olduğu tespiti yapıldı.

Bankanın analizinde, “Liradaki değer kaybının devam etmesi, düşük sermaye seviyelerine sahip olanlar başta olmak üzere bankalar açısından sermaye kaygılarını arrtırabilir” ifadesini kullanıldı.

