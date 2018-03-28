Gönüllü Rehine Değişiminde Ölen Fransız Polise Resmi Tören

Fransa’da geçen hafta yaşanan rehine eylemi sırasında hayatını kaybeden Jandarma Yarbay Arnaud Beltrame düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski cumhurbaşkanları Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy de katıldı.

Kahraman ilan edilen jandarma için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Macron, geçen haftaki saldırı sonrası Fransızlara ulusal birlik çağrısında bulundu ve Beltrame’in “Fransız direnişinin sembolü olduğunu” söyledi.

Geçen Cuma günü, Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında IŞİD sempatizanı olduğunu yüksek sesle dile getiren silahlı saldırgan, bir süpermarkete girerek çalışanlarla müşterileri rehin almıştı. Jandarma Beltrame, gönüllü şekilde bir kadın rehineyle yer değiştirmişti. Kadının hayatını kurtaran 44 yaşındaki jandarma polisi, saldırgan tarafından vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede Cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Saldırıda toplam üç kişi öldü.

Fransa’da kahraman ilan edilen Beltrame, Macron tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan ‘Legion of Honor’a layık görüldü.