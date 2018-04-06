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Google çalışanları: Pentagon ile işbirliği yapmak istemiyoruz

06.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Google'ın binlerce çalışanı, şirketin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile beraber yürüteceği projeye karşı çıkan bir kampanya başlattı. 3.100 Google çalışanı, Google'ın CEO'su Sundar Pichai'ya hitaben yazdıkları mektupta Pentagon ile işbirliği yapılan Project Maven'da çalışmak istemediklerini belirtti.

Google çalışanları: Pentagon ile işbirliği yapmak istemiyoruz

Teknoloji devi Google'ın binlerce çalışanı, şirketin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile beraber yürüteceği projeye karşı çıkan bir kampanya başlattı.

New York Times gazetesinin haberine göre içlerinde yüksek mühendislerin de bulunduğu 3.100 Google çalışanı, Google'ın CEO'su Sundar Pichai'ya hitaben yazdıkları mektupta Pentagon ile işbirliği yapılan Project Maven'da çalışmak istemediklerini belirtti.

Project Maven, insansız hava aracı dronelara yönelik bir yapay zeka programı. Google ve Pentagon'un beraber giriştiği bu projede insansız hava araçları için daha etkin bir görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu projeye karşı kaygıların dile getirildiği mektupta ise "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mektupta Project Maven'ın Google'ın şirket değerleriyle çeliştiği söylenirken, "Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabilir ve bu kabul edilemez bir şey" ifadesi yer aldı.

'Silah geliştirilmeyecek'

Google, geçen yıl Nisan ayında başlayan projenin özünde saldırgan olmadığını öne sürüyor.

Ancak Pentagon'un video analiz sisteminin geliştirilmesinin terörizmle mücadele operasyonlarında kullanılabileceği endişesi uzun zamandır dile getirilmekte.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulunda yer alan Diane Greene daha önce bu proje kapsamında bir silah geliştirilmeyeceğini ve bu teknolojinin droneların uçurulmasında kullanılmayacağını söylemişti.

Şirket içinde dolaştırılan bu mektubun ortaya çıkması üzerine direkt mektuptan bahsetmeden bir açıklama yapan Google, "makine öğreniminin herhangi bir askeri amaçla kullanılmasının endişe doğuracağını" söyledi.

Bu yüzden şirket içinde bu konunun önemle ele alınacağı ve çalışanların bu tartışmalarda yer almasının çok hayati olduğu vurgulandı.

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