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Google erişim engeline rağmen Çin’de üçüncü ofisini de açtı

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 12:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Google Çin'de arama motoruna erişim hala engelleniyor olduğu halde üçüncü ofisini açtı. Teknoloji yayını TechCrunch ise Google'dan bir şirket sözcüsünün yeni ofis planını doğruladığını yazdı.

Habere göre Google'ın TechCrunch'a gönderdiği mailde "Bölgede çalışma alanı için yere ihtiyaç olduğuna dair birçok geri dönüş aldık. Birkaç ay süren araştırmalar sonrasında da Shenzhen'de bir yer kiraladık. Ofis bu hafta açıldı ve şu anda faliyette” denildi.

ABD'li teknoloji devinin Shenzhen'de açmış olduğu üçüncü ofis şirketin ülkedeki donanım ve reklam pazarının büyümesine olan güvenini gösteriyor. Eskiden balıkçı kasabası olan fakat sonradan Asya'nın Silikon Vadisi'ne dönüşen Hong Kong'a sınır kenti Shenzen, aralarında Tencent ve Huawei'nin de bulunduğu Çinli teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Çin'de Google'ın arama motoruna siyasi açıdan hassas içeriklerin sensörlendiği 2010 yılından beri erişim engelleniyor olsa da uygulama mağazası Google App Store ve çeviri uygulaması Google Translate kullanılabiliyor. Şirket geçtiğimiz aylarda Çin'de bir de yapay zeka araştırma merkezi açmıştı.

Yeni ofisin Pekin ve Şangay'da yaklaşık 600 insanın çalıştığı Google ofislerine tedarik sağlayacağı belirtiliyor.

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