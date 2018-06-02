Google Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor

Teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı. Haberi kamuoyuna New York Times, Gizmodo, Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşları duyurdu. Habere göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi.

"Maven" adlı askeri yapay zeka projesinin 8 milyon 6 bin dolar hacme sahip olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.

Google çalışanları daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı. Google'dan kendisinin ya da bağlı firmaların "savaş teknolojisi üretip üretmediğini" açıklığa kavuşturması istenmişti.

Şubat ayında başlatılan imza kampanyasına katılan çalışanların sayısı Mayıs ortası itibarı ile dört bine ulaştı. Bazı çalışanların bu süre içerisinde etik gerekçelerle istifa ettikleri belirtiliyor. Çalışanların başlattığı kampanyaya ABD'de siber dünyada vatandaşların haklarını savunan sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation da destek vermişti.