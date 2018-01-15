Google Play Store'da çocuklara yönelik uygulamalarda porno reklamları

AFP Etkilenen uygulamalar, Play store'dan çıkartıldı

Google Play Store'dabir malware'in (kötücülyazılım) çoğu çocuklara yönelik 60'tan fazla uygulamayı etkileyerek porno reklamları gösterdiği ortaya çıktı.

Etkilenen uygulamaların üç milyondan fazla kez indirildiği açıklanırken, malware'in sahte güvenlik programlarını ve bazı pahalı hizmetlere üye olunmasını teşvik ettiği de kaydedildi.

Google, etkilenen tüm uygulamaların Play Store'dan çıkartıldığını duyurdu.

"AdultSwine" adı verilen malware CheckPoint Yazılım'ın araştırmacıları tarafından keşfedildi.

Etkilenenler arasında, özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Minecraft oyunu ve çok bilinen Disney karakterleriyle geliştirilen uygulamalar olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, uygulamalarla birlikte, porno reklamları ve kurbanlara sahte güvenlik programlarına ve pahalı hizmetlere üye olmaya teşvik eden bir reklam altyapısı bulunduğunu da söyledi.

Duygusal ve mali zararGoogle store'da etkilenen uygulamalara yapılan yorumlarda, istenmeyen reklamlara karşı uyarı yapan kullanıcılar da vardı.