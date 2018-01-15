Google Play Store'da çocuklara yönelik uygulamalarda porno reklamları

AFP Etkilenen uygulamalar, Play store'dan çıkartıldı
Google Play Store'dabir malware'in (kötücülyazılım) çoğu çocuklara yönelik 60'tan fazla uygulamayı etkileyerek porno reklamları gösterdiği ortaya çıktı.
Etkilenen uygulamaların üç milyondan fazla kez indirildiği açıklanırken, malware'in sahte güvenlik programlarını ve bazı pahalı hizmetlere üye olunmasını teşvik ettiği de kaydedildi.
Google, etkilenen tüm uygulamaların Play Store'dan çıkartıldığını duyurdu.
"AdultSwine" adı verilen malware CheckPoint Yazılım'ın araştırmacıları tarafından keşfedildi.
Etkilenenler arasında, özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Minecraft oyunu ve çok bilinen Disney karakterleriyle geliştirilen uygulamalar olduğu bildirildi.
Araştırmacılar, uygulamalarla birlikte, porno reklamları ve kurbanlara sahte güvenlik programlarına ve pahalı hizmetlere üye olmaya teşvik eden bir reklam altyapısı bulunduğunu da söyledi.
Duygusal ve mali zararGoogle store'da etkilenen uygulamalara yapılan yorumlarda, istenmeyen reklamlara karşı uyarı yapan kullanıcılar da vardı.
CheckPoint, Adult Swine'ın hem duygusal hem de maddi zarar veren bir malware olduğunu belirtti.
Google ise yayımladığı açıklamada, etkilenen uygulamaların Play Store'dan kaldırıldığını ve yazılımı geliştirenlerin hesaplarının kapatıldığını belirtti.
Şirket, uygulamaları indirenlere uyarı mesajları gideceğini de belirtti.
6 soruda işlemcilerin güvenlik açığı hakkında merak edilenlerApple: Tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar yeni güvenlik açıklarından etkilendiNeredeyse tüm bilgisayarların işlemcilerinde büyük güvenlik açığı bulundu
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!
Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü
Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum