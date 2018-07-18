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Google’a AB’den Rekor Ceza

18.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Google’a kendi Android mobil işletim sistemiyle çalışan telefonları yalnızca Google uygulamaları indirmeye zorladığı ve müşterilerin seçeneklerini kısıtladığı gerekçesiyle 5 milyar euro ceza kesti

Google’a AB’den Rekor Ceza

Avrupa Birliği (AB) Google’a kendi Android mobil işletim sistemiyle çalışan telefonları yalnızca Google uygulamaları indirmeye zorladığı ve müşterilerin seçeneklerini kısıtladığı gerekçesiyle 5 milyar euro ceza kesti.

AB Rekabet Komisyoneri Margrethe Vestager, Android işletim sisteminde Google arama motoru ve internet tarayıcısı uygulamaları ön yüklü olarak geldiği için, Google’ın AB kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Vestager, Google’ın ayrıca büyük üreticilere özellikle Google arama motoru uygulamasını önceden yüklemeleri için para ödediğini söyledi.

Vestager, şirketlerin fayda üzerinden rekabet etmeleri gerektiğini belirtti. Vestager, tüketicilerle açık pazarı destekleyen antitröst kurallarına uyulması gerektiğini de vurguladı ve rekabetin kısıtlanmaması gerektiğini söyledi.

Google ise karara itiraz edeceğini açıkladı.

Ceza şu ana kadar AB’nin rekabeti kısıtlayan davranış sergilediği için bir şirkete kestiği en büyük ceza.

Vestager, şirketin büyüklüğü ve geliri düşünüldüğünde kesilen 4,34 milyar euroluk cezanın orantısız olmadığını söyledi. Google’ın ana şirketi Alphabet yılın ilk üç ayında 31,15 milyar gelir elde etti.

Geçen yıl Haziran ayında Google bu kez de karşılaştırmalı alışveriş sonuçlarını arama sayfasının en üstünde gösterdiği gerekçesiyle 2,42 milyar euro ceza almıştı.

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