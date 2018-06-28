Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!

Görüntülerde çocuk parkındaki bir salıncağın bir anda tek başına sallanmaya başladığı görülüyor.
25 saniyelik videoda bir salıncak kendi kendine hızla sallanırken hemen yanındaki salıncağın hareketsiz kalışı sosyal medya kullanıcıları tarafından doğaüstü olaylara yoruldu.
Youtube'dan 25 bin kez izlenen videonun sırrı henüz çözülemedi.
İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu
Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu
İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia
Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum