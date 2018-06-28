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Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir çocuk parkında çekilen bu görüntüler görenleri dehşete düşürüyor.

Görüntülerde çocuk parkındaki bir salıncağın bir anda tek başına sallanmaya başladığı görülüyor.

25 saniyelik videoda bir salıncak kendi kendine hızla sallanırken hemen yanındaki salıncağın hareketsiz kalışı sosyal medya kullanıcıları tarafından doğaüstü olaylara yoruldu.

Youtube'dan 25 bin kez izlenen videonun sırrı henüz çözülemedi.


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Anahtar Kelimeler:
Salıncak kendi kendine hareket etti Hindistan

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