Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!

Görüntülerde çocuk parkındaki bir salıncağın bir anda tek başına sallanmaya başladığı görülüyor.

25 saniyelik videoda bir salıncak kendi kendine hızla sallanırken hemen yanındaki salıncağın hareketsiz kalışı sosyal medya kullanıcıları tarafından doğaüstü olaylara yoruldu.

Youtube'dan 25 bin kez izlenen videonun sırrı henüz çözülemedi.



