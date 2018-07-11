Görenler dondu kaldı! Metroda 'şeytan çıkarma' ayini!

Bir kaç dakika süren görüntülerde kadının da 'çık içimden şeytan dediği' duyuldu.

Kan donduran görüntülerde yolcuların bir kısmının olaydan çok rahatsız olduğu bir ksımınınsa yaşanan olaya kayıtsız kaldığı görüldü.

Kimliği açıklanmayan kişilerin başrolde olduğu ilginç şeytan çıkarma olayı Youtube üzerinden bir milyondan fazla izlendi ve 140.000 bin kez Facebook'tan paylaşıldı.

