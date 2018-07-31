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Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Twitter’da paylaşılan 'bir domuzun insana benzeyen bir bebek doğurduğu' iddiasına konu olan fotoğraflar bir İtalyan sanatçının heykeli çıktı.

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Twitter’da bir kullanıcı tarafından “Elim ayağım titriyor” ifadeleri ile 27 Temmuz 2018’de paylaşılan fotoğraf, 130 defa retweetlendi ve 438 beğeni aldı. Facebook’ta da dolaşan fotoğraf şimdiye kadar 41 bin defa paylaşıldı. Fotoğrafla paylaşılan mesajda ‘bir domuzun insana benzeyen bir bebek doğurduğu’ iddiası yer aldı.

domuz

FOTOĞRAF MAGANUCO’NUN HEYKELLERİNDEN BİRİNE AİT

Teyit.org’da yer alan habere göre fotoğrafın, “bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği gösterdiği iddiası” doğru değil. Fotoğraf, İtalyan sanatçı Laira Maganuco’nun asetik silikondan yaptığı ve internet üzerinden sattığı heykellerinden birine ait. Söz konusu fotoğraf, Laira Maganuco’nun alışılagelen estetik algısını yıkmak amacıyla kolay şekillendirilebilir asetik silikondan yaptığı “Hibrit domuz bebek” isimli heykele ait. Maganuco’nun aynı konseptte yaptığı başka eserleri de mevcut. İtalyan sanatçı, heykellerini bir internet sitesi üzerinden satıyor.

Fotoğrafta, domuzun yanında gözleri kapalı yatmakta olan sıradışı bir bebek görülüyor. Fotoğraftaki heykelin gerçek bir domuzun yanında bulunmasının sebebi ise sattığı heykellerin gerçekliğini kanıtlamak. Heykelin diğer fotoğraflarına Maganuco’nun kendi Facebook ve Instagram sayfalarında paylaştığı gönderilerden ulaşmak mümkün.

İtalyan sanatçının başka bir heykeli “İnsan başlı kedi gövdeli yaratık” iddiası ile Türkiye’de daha önce de paylaşılmış.

heykeller

AYNI KONSEPTTE BAŞKA ESERLER DE VAR

İtalyan çağdaş sanatçılarının tanıtıldığı Premionocivelli isimli internet sitesinde yer alan Maganuco’nun biyografisinde kendi cümleleri ile sanatçının farklı bir sanat anlayışı olduğu anlaşılıyor. Sanatçı, Words Social Forum’daki röportajında ve kendi internet sitesinde de bunu, insanlardaki yerleşmiş estetik algısını kırmak ve kendisini bu şekilde ifade edebilmek amacıyla yaptığını açıklamış. İtalyan sanatçı eserlerini Etsy.com ve kendi internet sitesi üzerinden satıyor. Söz konusu heykelin yapıldığı maddeleri sanatçı, Etsy.com’da açıklıyor; şekillendirilebilir asetik silikondan olan bu silikon parçaları, heykelin baş ve vücut bölgeleri için kullanıldı. Bu parçalar, çok yumuşak platin silikon parçalarıdır.

efsane

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Anahtar Kelimeler:
domuz bebek Twitter italyan sanatçı maganuco insan

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