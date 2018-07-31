Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Twitter’da bir kullanıcı tarafından “Elim ayağım titriyor” ifadeleri ile 27 Temmuz 2018’de paylaşılan fotoğraf, 130 defa retweetlendi ve 438 beğeni aldı. Facebook’ta da dolaşan fotoğraf şimdiye kadar 41 bin defa paylaşıldı. Fotoğrafla paylaşılan mesajda ‘bir domuzun insana benzeyen bir bebek doğurduğu’ iddiası yer aldı.

FOTOĞRAF MAGANUCO’NUN HEYKELLERİNDEN BİRİNE AİT

Teyit.org’da yer alan habere göre fotoğrafın, “bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği gösterdiği iddiası” doğru değil. Fotoğraf, İtalyan sanatçı Laira Maganuco’nun asetik silikondan yaptığı ve internet üzerinden sattığı heykellerinden birine ait. Söz konusu fotoğraf, Laira Maganuco’nun alışılagelen estetik algısını yıkmak amacıyla kolay şekillendirilebilir asetik silikondan yaptığı “Hibrit domuz bebek” isimli heykele ait. Maganuco’nun aynı konseptte yaptığı başka eserleri de mevcut. İtalyan sanatçı, heykellerini bir internet sitesi üzerinden satıyor.

Fotoğrafta, domuzun yanında gözleri kapalı yatmakta olan sıradışı bir bebek görülüyor. Fotoğraftaki heykelin gerçek bir domuzun yanında bulunmasının sebebi ise sattığı heykellerin gerçekliğini kanıtlamak. Heykelin diğer fotoğraflarına Maganuco’nun kendi Facebook ve Instagram sayfalarında paylaştığı gönderilerden ulaşmak mümkün.