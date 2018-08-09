Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Çift, normal bir ayaktan bir parmak fazla olan, altı parmaklı patatesi diğer sebzelerle birlikte arka bahçelerine dikmişlerdi.
Altı yıldır evlerinin bahçesine patates ektiklerini söyleyen Marli, mutant patatesi gördüğünde yaşadığı heyecanı şu sözlerle ifade etti;
"Bugüne kadar böyle bir şey görmemiştik. Şimdi de bu koca patatesle ne yapacağımızı bilmiyoruz."
Çift kesin kararını vermese de altı parmaklı patatesi bir süre gösterimde tutacak gibi görünüyor ancak yemeyi asla düşünmüyorlar.
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