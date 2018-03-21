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Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nde güpegündüz çekilen görüntüler, sosyal medyayı salladı.

Üniversite bahçesinde cinsel ilişkiye giren iki kişiyi, diğer öğrenciler telefonla kaydetti. Videoyu çekenler gülüp eğlenirken, cinsel ilişkiye giren çiftin istifini bozmadan eylemine devam ettiği görüldü.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Çiftin öğrenci olup olmadığı henüz bilinmiyor. Liveleak’te paylaşılan videoyu, 24 saatte binlerce kişi izledi.

HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler için New South Wales Üniversitesi’nin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
üniversite Avusturya sosyal medya öğrenci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir haber yapıyorsunuz.zaten uzaktan çekim yapmışsınız.bir şey gözükmüyor.birde buzlamışsınız.eee burada biz neye bakacağız.
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