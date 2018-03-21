Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Üniversite bahçesinde cinsel ilişkiye giren iki kişiyi, diğer öğrenciler telefonla kaydetti. Videoyu çekenler gülüp eğlenirken, cinsel ilişkiye giren çiftin istifini bozmadan eylemine devam ettiği görüldü.
BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Çiftin öğrenci olup olmadığı henüz bilinmiyor. Liveleak’te paylaşılan videoyu, 24 saatte binlerce kişi izledi.
HIZLA YAYILDI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler için New South Wales Üniversitesi’nin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Okuyucu Yorumları 1 yorum