Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Üniversite bahçesinde cinsel ilişkiye giren iki kişiyi, diğer öğrenciler telefonla kaydetti. Videoyu çekenler gülüp eğlenirken, cinsel ilişkiye giren çiftin istifini bozmadan eylemine devam ettiği görüldü.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ



Çiftin öğrenci olup olmadığı henüz bilinmiyor. Liveleak’te paylaşılan videoyu, 24 saatte binlerce kişi izledi.

HIZLA YAYILDI



Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler için New South Wales Üniversitesi’nin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.