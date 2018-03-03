Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor

Nhel bebek, kafasında devamlı büyüyen bir boynuzla doğdu. Filipinler'de doğuma kadar Nhel Jhon Prado'da ensefalosel (beyin dokusunun kafa tasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması) olduğu bilinmiyordu.

Şimdi yedi haftalık olan Nhel Jhon Prado'nun bu şekilde doğacağı kontroller sırasında tespit edilemedi.

BEBEĞİN ANNESİ: "DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR BEBEK GÖRMEMİŞTİK"

Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı habere göre; Nhel'in yumurta büyüklüğündeki boynuzunu görmekten dolayı şaşkınlık duyduğunu söyleyen Nhel'in annesi Angel Puerto, "Daha önce hiç böyle bir bebek görmemiştik, bu yüzden onun kutsandığını varsayıyoruz. Sanki özel küçük bir unicorn (tek boynuzlu at) bebekmiş gibi geliyor" dedi.

Doktorlar, bu şekilde doğan bebeğin eve götürülmesini kabul etti. Ancak 24 saatlik bakım şartıyla...

Bebeğin ameliyatı maddi imkansızlıklar yüzünden erteleniyor. Ve eğer ameliyat başarılı olursa böylece Nhel Jhon Prado beyin hasarına maruz kalmayacak ve sağlıklı bir yaşam sürecek.

Aile, Pasig Genel Hastanesi'nde önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen ancak masraflardan dolayı ertelenen hayat kurtarıcı operasyonu bekliyor.