HABER

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

24.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, görme engelli seçmenler vekalet ya da bir başkasının yardımı yerine, ilk kez kendi başlarına oy kullanabilecek. Pilot bölge olarak seçilen Lahey'de 8 sandık bölgesi, görme engellilerin oy kullanabilmesi için özel olarak düzenlendi.

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, görme engelli seçmenler vekalet ya da bir başkasının yardımı yerine, ilk kez kendi başlarına oy kullanabilecek.

Pilot bölge olarak seçilen Lahey'de 8 sandık bölgesi, görme engellilerin oy kullanabilmesi için özel olarak düzenlendi.

Oy verme kabinlerinde görem engelli seçmenler için aday listesini okuyan bir ses sistemi yer alacak. Seçmenler, görme engelliler alfabesi ile hazırlanmış özel oy pusulalarında istedikleri adayı işaretleyebilecek.

Böylece bir başka kimsenin desteğine gerek kalmadan, görme engellilerin kendi başlarına oy vermesi sağlanmış olacak.

Lahey'de 31 Ocak'ta görme engelliler için deneme amcıyla oylama yapıldı. Uygulamaya katılan engellilerin tamamına yakını, tek başlarına oy kullanmaktan memnun olduklarını belirtti.

Bu nedenle görme engelliler ile ilgili düzenleme yerel seçimlerde ilk kez resmi olarak hayata geçirilecek.

Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, seçimleri herkes için erişilebilir hale getirmek istediklerini belirterek, görme engellilere tek başına oy kullanma hakkının da bunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Hollanda'da bu zamana kadar görme engelliler bir başkasının yardımı ya da vekaletle oy kullanabiliyordu.

Belediye başkanına göre bu iki yöntem de, yüzde 100 sağlıklı değil. Görme engelliler, vekalet verdikleri kişinin, istedikleri gibi oy kullanıp kullanamadığını kontrol etme şansına sahip değil.

Krikke, bu nedenle yeni düzenleme ile görme engellilerin bağımsız bir şekilde kendi seçimini yapabilmesinin sağlanacağını vurguladı.

Uygulamanın Lahey'den sonra bütün ülke genelinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

İlginizi Çekebilir

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

Türk Siyasetinde Saadet Partisi Rüzgarı Esiyor

Türk Siyasetinde Saadet Partisi Rüzgarı Esiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.