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Görme Engellilere Akıllı Baston

11.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Görme engellilere bağımsızlık sağlayacak akıllı bastonun tasarımcıları 'Young Guru Academy' üyeleri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim alan öğrencilerle, akıllı baston üzerinde çalışmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

Görme Engellilere Akıllı Baston

2002 yılından bu yana verdikleri burs ve olanaklarla Türk gençlerine yeni ufuklar açan YGA (Young Guru Academy), görme engellilerin hayatlarına yeni bir boyut getirecek. Görme engellilere bağımsızlık sağlayacak olan akıllı bastonun tasarımcıları, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim alan öğrencilerle akıllı baston üzerinde çalışmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

2000 yılında Türkiye’de kurulan YGA’nın temsilcileri, ‘We Walk/Akıllı Baston’u tanıtmak için ABD’nin önemli eğitim kuruluşları ile görüşmelerini sürdürüyor.

Akıllı Baston’un birçok özelliği var; birincisi önündeki sensorla baş ve göz hizasındaki engelleri algılayabiliyor, ikincisi telefon ile entegre olabiliyor ve baston üzerinden telefonu kontrol etmeyi sağlıyor, yani bir akıllı saat gibi çalışıyor, üçüncüsü de açık bir platform, yani bütün uygulama geliştiriciler kendi uygulamalarını baston üzerinde çalışabilecek şekilde geliştirebilecek

Dünyada ilklere imza atan sosyal inovasyonlar üzerinde çalışan ekip, sadece görme engelliler için değil, görme engellilerle birlikte çalışıyor. ‘Akıllı Baston’u Türkiye’de fonlayan organizasyon, en kısa sürede bastonu satışa sunmayı planlıyor.

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