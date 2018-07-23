Gösterici Döven Macron’un Koruması Fransa’da Krize Neden Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın korumalarından Alexandre Benalla’nın, 1 Mayıs gösterileri sırasında iki kişiyi dövdüğünü gösteren video görüntüleriyle patlayan skandal, siyasi krize dönüştü. Meclis Soruşturma Komisyonu’na ifade veren İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpueche, konu hakkında Elysee Sarayı’nı bilgilendirdiklerini, işlem yapması gereken makamın Elysee olduğunu belirterek, sorumluluk almaktan kaçındırlar. Muhalefet ise Elysee Sarayı’nı “paralel polis teşkilatı kurmakla” suçladı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Meclis’te kurulan Soruşturma Komisyonu’na verdiği ve 3 saati aşan ifadede "koruma hakkında soruşturma başlatması gereken makamın Elysee Sarayı ve Emniyet Müdürlüğü" olduğunu söyledi; sorumluluğun Elysee ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech’e ait olduğunu ima etti. Collomb’un ardından aynı komisyona ifade veren Paris Emniyet Müdürü Delpuech ise topu doğrudan Elysee’ye atarak, koruma hakkında suç duyurusunda bulunması gereken makamın cumhurbaşkanlığı oluğunu söyledi.

Meclis Soruşturma Komisyonu’na ifade veren İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a, “Macron’un koruması Benalla’nın 1 Mayıs’ta öğrencileri dövmesi, kendisine İçişleri Bakanlığı’nın olumsuz görüşüne rağmen silah ruhsatı verilmesi, Benalla’nın şiddet olayına karışmasına rağmen, hakkında gerekli işlemler yapılarak suç duyurusunda bulunulmamasına” ilişkin sorular yöneltildi. Benalla’nın videodan 2 Mayıs günü haberdar olduğunu ve Elysee’yi de haberdar ettiğini belirten Collomb, "O gün, öğle yemeğinden sonra bakanlığa döndüğümde, kabinem Benalla’nın şiddet uyguladığı olaya ait videoyla ilgili beni bilgilendirdi. Benalla benim sorumluluğum altında görev yapan birisi değil. Cumhurbaşkanı’nın kabinesi ve Emniyet Müdürlüğü harekete geçmek için her türlü yetki ve bilgiye sahipti. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, Elysee’yi aradı. Gerekli bilgileri verdi. Elysee de gerekeni yapacağını söyledi" dedi. Kampanya boyunca Macron’a en yakın isimlerden birisi olan Collomb, Alexandre Benalla’nın Macron’un yanındaki görevinin “ne olduğunu tam olarak bilmediğini” de öne sürerek, "Şahsen kendisini tanımıyorum. Kendisinin polis teşkilatında olduğunu düşünüyordum. Macron’un danışman kadrosunda olduğunu bilmiyordum" dedi.

Bakan Collomb, Benalla’ya İçişleri Bakanlığı’nın karşı görüşüne rağmen silah taşıma ruhsatı verilmesinden de haberdar olmadığını, Emniyet Müdürlüğü’nün ruhsatı kendilerini bilgilendirmeden bu kararı aldığını açıkladı. Collomb, ruhsatın kampanya boyunca verildiğini, kampanyanın bitimiyle ruhsatın süresinin de dolduğunu vurguladı. Gözlemci sıfatıyla Benalla’nın 1 Mayıs alanına gitme izninden de haberdar olmadığını, iznin Emniyet Müdürlüğü tarafından verildiğini kaydeden Gerard Collomb, tüm iddiaların yanıtının verileceği adresin Emniyet Müdürlüğü olduğunu söyledi. Collomb, Benalla’ya tepe lambası ve son teknolojiyle donatılan bir polis aracı tahsis edilmesinden de haberdar olmadığını da ekledi. "Paralel polis teşkilatı mı kuruldu ?" Oturumun ardından muhalefet milletvekilleri İçişleri Bakanı’nın, Elysee’deki bir koruma hakkında bilgisi olmamasını sert eleştirdi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler (LR) Partisi milletvekili Eric Ciotti, "Hükümet bize herşeyin mükemmel olduğunu anlattı. Politik olarak hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davrandılar. Bu toplantıda açıklananlardan bir paralel polis olup-olmadığı sorusu gündeme geldi" dedi.

Aşırı sağ Ulusal Birleşme Hareketi (RN) lideri Marine Le Pen de, "Demek ki Collomb hiçbir şey bilmiyorsa, o zaman bu iş Cumhurbaşkanı’nın kabinesine gider. Burada sorulması gereken soru paralel bir polis teşkilatı mı kuruldu? Bunun yanıtını aramak gerekir" diye konuştu. RN milletvekili Sebastien Chenu da, "Collomb’un anlattıklarına göre, Elysee’de paralel bir polis teşkilatı kurulmuş. İçişleri Bakanı’nın hiçbir şeyden haberi yok. Polisle ilgili kararları başkaları alıyor" dedi. Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure da, "Görünen o ki İçişleri Bakanı’nın kendi teşkilatından haberi yok" diyerek Bakan Collomb’un istifasını istedi. Emniyet Müdürü de Elysee’yi gösterdi Komisyonun öğleden sonraki toplantısında hedefteki isim olan Emniyet Müdürü Michel Delpuech de, komisyona detaylı teknik bilgiler vererek, "olayın kötü arkadaşlıklardan kaynaklandığını" belirtti, koruma Benalla’nın polis içindeki dostluklarından dolayı böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. Delpueche, Benalla’ya hakkındaki video görüntülerini silmesi için yardım eden polislerin açığa alındığını ve gerekli cezayı alacaklarını dile getirdi. Benalla hakkında soruşturma açma yetkisinin ise Elysee’de olduğunu söyledi.