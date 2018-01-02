Gösteriler İranlıları ikiye böldü

Bir kesim şiddet olaylarından endişelenirken, bir kesim halkın sesini başka türlü duyuramayacağı görüşünde. Ortak dertleri ise geçim sıkıntısı.İran halkı yıllardır geçim sıkıntısı çekmesine rağmen memnuniyetsizliğini neden şimdi dışa vurdu? Bu soru merak konusu olmakla birlikte ülkede hoşnutsuzluğun giderek arttığı bilinen bir gerçek. Geniş kesimler ayın sonunu getirebilmek için iki ya da üç ayrı işte çalışmak zorunda kalıyor.

Özellikle gençler arasında işsizlik giderek artıyor. Başkent Tahran sakinleri gençlerin öfkesini anlayışla karşılamakla birlikte şiddetin tırmanmasından da endişe ediyorlar.

26 yaşındaki yüksekokul öğrencisi Sara protestoların temelinde halkın ekonomik zorluklarının yattığını belirtiyor, ancak gösterilerin dışardan yönetildiğini tahmin ediyor. İranlı genç huzursuzluğun bir anda ülke genelinde patlak vermesine anlam veremiyor ve görünür neden olmadığı halde eylemlerin başlatılmasının akla bazı soruları getirdiğini söylüyor.

Protestolar şimdilik küçük yerleşim yerlerinde sürüyor ve başkent Tahran neredeyse gelişmelerden pek etkilenmiyor. Tahranlılar bankalara ve devlet dairelerine yapılan saldırıları endişeyle karşılıyorlar. 55 yaşındaki ev kadını Şiva Daneşvar kamu binalarına zarar verilmesinden öfkeli. "Kırdıkları pencerelerin tamir masrafı bizim cebimizden çıkacak”, diyor.