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Gözaltına Alınan Nicolas Sarkozy: ‘Cehennemi Yaşıyorum’

22.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

2013’te açılan ön soruşturma kapsamında, Salı sabahı evinden gözaltına alınan Nicolas Sarkozy, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasadışı yardım aldığına ilişkin belge ve iddialarla ilgili soruları yanıtladı

Gözaltına Alınan Nicolas Sarkozy: ‘Cehennemi Yaşıyorum’

Fransa’da gözaltına alınarak iki gün boyunca ifade veren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya lideri Muammer Kaddafi’den nakit yardım aldığı iddialarını reddederek, “Bana atılan iftiralar nedeniyle cehennemi yaşıyorum” dedi.

Nanterre Mali Suçlarla Mücadele Polisi tarafından, 2013’te açılan ön soruşturma kapsamında, Salı sabahı evinden gözaltına alınan Nicolas Sarkozy, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasadışı yardım aldığına ilişkin belge ve iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Fransız sağının önemli isimlerinden Nicolas Sarkozy, hakimlere 2011 yılından bu yana “Tam bir cehennem hayatı yaşadığını” söyledi.

Le Figaro gazetesinde yer alan ifade detaylarına göre Sarkozy hakimlere, “Gözaltındaki yirmi dört saat boyunca, iddianamede yeralan ciddi ve uyumlu göstergelerin mevcut olmadığını göstermek için bütün inancım ve gücümle uğraştım. Seçim yarışını 2012'de yüzde 1,5 farkla kaybettim. Ve bu iftiraların seçimi kaybetmemde etkisi büyük oldu. Kaddafi bu iddiaları benim BM nezdinde Libya'ya müdahale kararını çıkarmamın ardından ortaya attı" dedi.

Sarkozy, Kaddafi ve ekibinin 11 Mart 2011'de iddiaları ortaya attığına dikkat çekerek, "Benim Libyalı muhalifleri Elysee'de ağırlamamdan sonra bu iddiaları ortaya attı. Adli soruşturmaya konu olan belgeler, son derece şüpheli nitelikleri içermekte ve birbiriyle uyumlu olmayan belgelerdir. İddia sahibi Ziya Takiyeddin’in yükü ağır geçmişini ve sabıka kaydını da dikkate aldığınızda bu belgeler son derece tartışmalıdır" diye konuştu.

Hakimlere hiç bir somut delil olmadan suçlandığını anlatan Sarkozy, “Kaddafi’nin, oğlunun, kuzeninin, sözcüsünün, eski Başbakanı’nın ve defalarca Libya yönetiminden para aldığını söyleyen Ziya Takiyeddin’in ifadeleri üzerine suçlanıyorum” diye konuştu.

Lübnan asıllı arabulucu Ziya Takiyeddin’in 2005-2011 yılları arasında kendisiyle hiçbir randevusu olmadığını ve bunu kanıtlayamadığını belirten Sarkozy, “Bana yöneltilen suçlamalar çok ağır, bunun bilincindeyim. Ama bütün gücümle ve enerjimle bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Eğer bütün bunlar Kaddafi’nin ve onun çetesinin ya da Takiyeddin’in de aralarında olduğu destekçilerinin manipülasyonuysa, hakimlere soruyorum, bana yapılan adaletsizliğin boyutunu, şiddetini ve ciddiyetini ölçebiliyorlar mı?” dedi.

Hakimler inanmadı soruşturma açıldı

Ancak iki gün süren gözaltının ardından Nanterre hakimliği Sarkozy hakkında, “pasif yolsuzluk, seçim kampanyasını yasadışı yollardan finanse etmek ve Libya’nın kamu malını zimmetine geçirmek” suçlarından soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında aynı anda ifade veren Sarkozy’nin eski sağ kolu ve eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux de iddiaların tümüyle asılsız olduğunu ve hakimlere “dosyayı kapatmak için gereken bilgileri aktardığını” söyledi.

Fransız yargısı bu kapsamda, iki ismi daha dinlemek istiyor: İngiltere’de halen tutuklu bulunan işadamı Alexandre Djouhri ve Libya lideri Muammer Kaddafi’nin sürgünde olan sağ kolu Beşir Salih.

Sarkozy’nin Kaddafi’den 2006-2007 yılları arasında 50 milyon Euro’ya yakın nakit para aldığı iddia ediliyor.

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