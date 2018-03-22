Gözaltına Alınan Nicolas Sarkozy: ‘Cehennemi Yaşıyorum’

Le Figaro gazetesinde yer alan ifade detaylarına göre Sarkozy hakimlere, “Gözaltındaki yirmi dört saat boyunca, iddianamede yeralan ciddi ve uyumlu göstergelerin mevcut olmadığını göstermek için bütün inancım ve gücümle uğraştım. Seçim yarışını 2012'de yüzde 1,5 farkla kaybettim. Ve bu iftiraların seçimi kaybetmemde etkisi büyük oldu. Kaddafi bu iddiaları benim BM nezdinde Libya'ya müdahale kararını çıkarmamın ardından ortaya attı" dedi.

Sarkozy, Kaddafi ve ekibinin 11 Mart 2011'de iddiaları ortaya attığına dikkat çekerek, "Benim Libyalı muhalifleri Elysee'de ağırlamamdan sonra bu iddiaları ortaya attı. Adli soruşturmaya konu olan belgeler, son derece şüpheli nitelikleri içermekte ve birbiriyle uyumlu olmayan belgelerdir. İddia sahibi Ziya Takiyeddin’in yükü ağır geçmişini ve sabıka kaydını da dikkate aldığınızda bu belgeler son derece tartışmalıdır" diye konuştu.

Hakimlere hiç bir somut delil olmadan suçlandığını anlatan Sarkozy, “Kaddafi’nin, oğlunun, kuzeninin, sözcüsünün, eski Başbakanı’nın ve defalarca Libya yönetiminden para aldığını söyleyen Ziya Takiyeddin’in ifadeleri üzerine suçlanıyorum” diye konuştu.

Lübnan asıllı arabulucu Ziya Takiyeddin’in 2005-2011 yılları arasında kendisiyle hiçbir randevusu olmadığını ve bunu kanıtlayamadığını belirten Sarkozy, “Bana yöneltilen suçlamalar çok ağır, bunun bilincindeyim. Ama bütün gücümle ve enerjimle bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Eğer bütün bunlar Kaddafi’nin ve onun çetesinin ya da Takiyeddin’in de aralarında olduğu destekçilerinin manipülasyonuysa, hakimlere soruyorum, bana yapılan adaletsizliğin boyutunu, şiddetini ve ciddiyetini ölçebiliyorlar mı?” dedi.