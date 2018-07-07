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Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

07.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Ankara'da dün gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen bugün serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Gözaltı gerekçesinin, eksik ifade nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı olduğu belirtildi.Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildiği için 324 gün açlık grevi yapan ve 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2017'de tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen, dün Ankara'da gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Gülmen, Ankara'da havalimanından çıkışı sırasında servis aracından indirilerek gözaltına alınmıştı. Akademisyen bu gelişmeyi Twitter'dan "Arama kararım olduğu söylenerek belko'dan indirildim. Karakola götürülüyorum" yazarak duyurmuştu.

Gülmen'in avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu, müvekillerinin eksik ifade gerekçesiyle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter'da paylaştığı mesajda, "Müvekkilimiz Nuriye Gülmen ile Asayiş Şubede görüşme yaptık. 2911 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesi ile açılan bir davada eksik ifadeden ötürü yakalaması olduğu beyan edilmiştir. Kollarında üst araması yapılırken zor kullanıldığı için sıyrıklar oluşmuş" denildi.

Halkın Hukuk Bürosu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen Gülmen'in verdiği ifade sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında görevinden ihraç edilen akademisyen Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile birlikte 9 Kasım 2016'da Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlatmıştı.

11 Mart 2017'de açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı.

Cezaevinde de açlık grevine devam eden ve 193 gün tutuklu kalan Gülmen, "terör örgütü üyeliği" ile yargılandığı davada mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme, yaklaşık 30 kilo kaybeden Gülmen'i tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye etmişti. Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 324'üncü gününde açlık grevine son verme kararı almıştı.

DW/CÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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