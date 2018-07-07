Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Gözaltı gerekçesinin, eksik ifade nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı olduğu belirtildi.Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildiği için 324 gün açlık grevi yapan ve 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2017'de tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen, dün Ankara'da gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Gülmen, Ankara'da havalimanından çıkışı sırasında servis aracından indirilerek gözaltına alınmıştı. Akademisyen bu gelişmeyi Twitter'dan "Arama kararım olduğu söylenerek belko'dan indirildim. Karakola götürülüyorum" yazarak duyurmuştu.

Gülmen'in avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu, müvekillerinin eksik ifade gerekçesiyle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter'da paylaştığı mesajda, "Müvekkilimiz Nuriye Gülmen ile Asayiş Şubede görüşme yaptık. 2911 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesi ile açılan bir davada eksik ifadeden ötürü yakalaması olduğu beyan edilmiştir. Kollarında üst araması yapılırken zor kullanıldığı için sıyrıklar oluşmuş" denildi.