Gözlemevi: Afrin'den 150 bin sivil kaçtı

TSK, Afrin'de hastane vurulduğu iddiasını yalanlarken, Almanya'da insan hakları savunucuları NATO ve hükümete Afrin çağrısı yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'de yürüttüğü operasyon nedeniyle Çarşamba gününden bu yana 150 binin üzerinde sivilin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yaptığı açıklamaya göre, cumayı cumartesiye bağlayan saatlerde bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Verilen bilgiye göre Afrin'in güneyinde, YPG ya da Esad'a bağlı birliklerin kontrolündeki bölgeye kaçış koridoru bulunuyor.

AFP haber ajansına konuşan Suriye İnsan hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, son günlerde 150 binin üzerinde sivilin söz konusu güney koridoru üzerinden Afrin'den kaçtığını belirtti. Afrin'de çatışmalar öncesinde yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Afrin'den çıkmak isteyen sivillere koruma sağlanacağı açıklandı. Cuma günü yapılan açıklamada, Afrin'e havadan bildiriler dağıtıldığı belirtildi. Bildirilerde, "Afrin'i terk etmek isteyenler, Türk askerlerinin koruma garantisi altındadır", "Türk ordusunun tek hedefi YPG'dir" ve "Türkiye'nin adaletine güvenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenin" yazdığı aktarıldı.