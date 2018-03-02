Gözlemevi: Türk jetleri Afrin'de Şam milislerini vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre operasyonda YPG'lilerin de aralarında olduğu 17 kişi öldü.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk jetlerinin Afrin'de Suriye hükümetine bağlı güçleri vurduğunu açıkladı. İngiltere merkezli gözlemevi, Afrin'in kuzeyindeki bir köyün hedef alındığı gece düzenlenen operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölenler arasında YPG'li üç kişinin de olduğu belirtiliyor. Operasyon sırasında ölen diğer kişilerin geçtiğimiz hafta Afrin'e giren Beşar Esad'a bağlı milisler olduğu aktarılıyor. "Halk Güçleri" olarak tanımlanan Şam yanlısı birlikler "bölge halkına yardım ve destek" için geçtiğimiz hafta Afrin'e gitmişti. Türkiye, milis güçlerin Afrin'e girmeden önce vurulduğunu ve konvoyun geri döndüğünü açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı ise Türk güçlerinin Afrin'in Rajo kasabasını ele geçirmek üzere operasyon başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde harekete geçen ÖSO birliklerinin bölgedeki iki köyde kontrolü sağladığı belirtiliyor.

Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı da ATAK helikopterleri ile Afrin'in batısına operasyon düzenlendiğini, dokuz YPG üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.