Gözlemevi: Türk jetleri Afrin'de Şam milislerini vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre operasyonda YPG'lilerin de aralarında olduğu 17 kişi öldü.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk jetlerinin Afrin'de Suriye hükümetine bağlı güçleri vurduğunu açıkladı. İngiltere merkezli gözlemevi, Afrin'in kuzeyindeki bir köyün hedef alındığı gece düzenlenen operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü duyurdu.
Ölenler arasında YPG'li üç kişinin de olduğu belirtiliyor. Operasyon sırasında ölen diğer kişilerin geçtiğimiz hafta Afrin'e giren Beşar Esad'a bağlı milisler olduğu aktarılıyor. "Halk Güçleri" olarak tanımlanan Şam yanlısı birlikler "bölge halkına yardım ve destek" için geçtiğimiz hafta Afrin'e gitmişti. Türkiye, milis güçlerin Afrin'e girmeden önce vurulduğunu ve konvoyun geri döndüğünü açıklamıştı.
Doğan Haber Ajansı ise Türk güçlerinin Afrin'in Rajo kasabasını ele geçirmek üzere operasyon başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde harekete geçen ÖSO birliklerinin bölgedeki iki köyde kontrolü sağladığı belirtiliyor.
Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı da ATAK helikopterleri ile Afrin'in batısına operasyon düzenlendiğini, dokuz YPG üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.
Afrin'de toplam 41 Türk askeri hayatını kaybetti
20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son durumu açıklayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz var" dedi.
Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.
Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Ankara, bölgede hakimiyeti elinde tutan YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor.
Rtr,DHA/ÖA,GY
© Deutsche Welle Türkçe
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum