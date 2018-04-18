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Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

18.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimin öne çekilmesi teklifinin ardından, Ankara'da gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi.

Görüşmeden çıkacak sonuç ve olası erken seçim tarihi merakla bekleniyor.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması mümkün değildir" diyerek erken seçim çağrısı yapması sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrının ardından, Çarşamba günü Bahçeli'yi kabul edeceğini açıklamıştı. Görüşme TSİ 13.30'da başladı.

Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifinin gerekçelerini Erdoğan ile ikili görüşmesinde aktarması bekleniyor. Görüşme, Cumhur İttifakı açısından da önem teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında, anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesine dair ifadelerinde 2019 yılına işaret etmiş, erken seçim çağrısına ilişkin net bir yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis grup toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi" diyerek, seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını istemişti.

Muhalefet partilerinden benzer açıklamalar

Bahçeli'nin erken seçim çıkışına muhalefet partilerinden de yanıtlar geldi. Cumhuriyet Halk partisi'nden ilk açıklama partinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'dan yapıldı. Tezcan, Hodri meydan, biz hazırız" derken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ana aktörü bekleyelim. O sözcü" yorumunu yaptı.

Meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "AKP-MHP Koalisyonu 2019'a kadar bekleyemez" yorumunda bulundu. Buldan, "Bahçeli 26 Ağustos’ta erken seçim yapılacağını söyledi. Kimse Bahçeli’nin açıklamasını kendi açıklaması olarak görmesin. Erdoğan tükürdüğünü yalamamak için kendi yapmak istemediği şeyleri kankası Bahçeli’ye yaptırtıyor" sözleriyle değerlendirdi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise erken seçime yönelik bir kaygı olmadığı dile getirildi. Genel başkan Meral Akşener, "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DW,/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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